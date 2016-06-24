56%من القراء يتوقعون نجاح الصحة فى مواجهة الأدوية منتهية الصلاحية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الاعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الصحة فى مواجهة انتشار الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق، توقع غالبية القراء نجاح وزارة الصحة فى مواجهة انتشار الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق.

وتوقع 56% من القراء نجاح وزارة الصحة فى مواجهة انتشار الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق، بينما استبعد 43% من القراء نجاح وزارة الصحة فى مواجهة انتشار الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

صحة البرلمان: شركات الأدوية تعهدت باسترداد المنتجات منتهية الصلاحية من الصيدليات

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