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مسجل خطر مخدرات يقتل زميلا له فى زراعات بنى سويف لشكه فى سلوكه مع زوجته

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مسجل خطر مخدرات يقتل زميلا له فى زراعات بنى سويف لشكه فى سلوكه مع زوجته مسجل خطر مخدرات يقتل زميلا له فى زراعات بنى سويف لشكه فى سلوكه مع زوجته
أقدم عاطل "مسجل مخدرات" على قتل زميله، بعد أن استدراجة فى إحدى الأراضى الزراعية بمدينة بنى سويف وطعنه عدة طعنات فى البطن والصدر.

كان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف قد تلقى بلاغاً من شرطة النجدة بعثور الأهالى على جثة شاب بها عدة طعنات بالبطن والصدر على الطريق الدائرى بمدينة بنى سويف بالقرب من قرية أبو سايم.

دلت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء خلف حسين رئيس مباحث المديرية أن الجثة لشاب يدعى "بلال . ح . أ" - 24 سنة، عاطل ومقيم حى الجزيرة بمدينة بني سويف، وأن وراء الحادث زميلة "يونس . م . أ" ومقيم قرية أبوسليم: مسجل مخدرات ومفرج عنه بعد قضاء 5 سنوات سجن فى قضية مخدرات.

وأضافت التحريات أن الجانى استدرج المجنى عليه بحجة تصفية حسابات المواد المخدرة المشتركة بيهما وقام بقتله بطعنة عدة طعنات نافذة فى البطن والصدر، لشكه فى سلوكه مع زوجته، حسبما أورد الجانى فى محضر الشرطة.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن بنى سويف فى القبض على المتهم بمحافظة قنا عقب هروبة إلى هناك ، بعدما توجهت مأمورية من مباحث مركز بنى سويف ونسقت مع مديرية أمن قنا.


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