كيرى يبحث مع نتنياهو ترتيبات اجتماع روما وسبل دفع المفاوضات مع الفلسطينيين

أجرى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو بحثا خلاله الترتيبات الخاصة باجتماعهما المقرر عقده بعد غد الأحد فى العاصمة الإيطالية روما.

صرح بذلك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى. وقال أن كيرى ونتنياهو تناولا خلال الاتصال الذى كان قصيرا الموضوعات التى سيتم بحثها يوم الأحد، وأكد المسئول الأمريكى فى تصريحات صحفية أن كيرى يتطلع إلى الاستماع إلى وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلى حول الوضع الراهن وكيفية دفع المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية إلى الأمام.

وأضاف كيربى أن وزير الخارجية الأمريكى يتوقع الحديث مع نتنياهو عن تقرير اللجنة الرباعية للسلام فى الشرق الأوسط حول جهود احياء المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية والوضع على الأرض بصفة عامة.

وحول المبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل، قال كيربى أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس هذه المبادرة.

وأضاف كيربى انه لا يستطيع استبعاد اجراء مباحثات مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس عقب اجتماعه القادم مع نتنياهو وذلك لمتابعة التطورات مع الجانب الفلسطينى غير أن المسئول الأمريكى رفض تحديد أى موعد لذلك. وتابع أن كيرى على اتصال دائم مع الرئيس عباس كما انه سيواصل هذه الاتصالات.

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