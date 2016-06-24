بالصور.. مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد تنظم احتفالية فنية وثقافية لروادها

نظمت مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد، مساء أمس الخميس، احتفالية فنية وثقافية كبيرة بمقر المسرح الرومانى بالمكتبة والتى تضمنت عددا كبيرا من الفقرات الفنية والثقافية قدمها فريق الموهوبين من أعضاء المكتبة وتضمنت فقرات مسرحية وشعرية وعروض لفريق الكورال وعرض فرقه المزمار.

حضر الاحتفالية المؤرخ إبراهيم خليل مدير عام المكتبة، وعدد كبير من رواد المكتبة، وشارك فيها الملحن سمير خاطر والأديب والشاعر كمال كوكب وأشرف على تنسيق الفقرات منى زكريا ومنى مصطفى، حيث أشاد الحضور بفقرات الاحتفالية الفنية لما تضمنته من فقرات للمبدعين من أعضاء المكتبة.

وقال المؤرخ إبراهيم خليل مدير المكتبة، إن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار الأنشطة المتنوعة التى تنفذها المكتبة طوال شهر رمضان والتى يتم تنظيمها بصفة أسبوعية، مؤكدا أن الأنشطة الفنية والثقافية والإبداعية تتواصل على مدار العام خاصة فى فصول الصيف مع بدء الإجازة المدرسية، حيث يتم تنفيذ البرنامج الخاص بالأنشطة فى مختلف قاعات المكتبة.



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احتفالية فنية بمكتبة مصر العامة بالوادى الجديد



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فرقة كورال مكتبة مصر العامة تقدم عروضها لأول مرة



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إقبال كبير من رواد مكتبة مصر على الاحتفالية الفنية



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مكتبة مصر تواصل تقديم الأمسيات الفنية فى رمضان بالخارجة



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إقبال كبير من أطفال الخارجة على احتفالية مكتبة مصر



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أنشطة فنية وثقافية فى مكتبة مصر بالخارجة طوال شهر رمضان