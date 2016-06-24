أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد تنظم احتفالية فنية وثقافية لروادها

Google+ Print
نظمت مكتبة العامة بالوادى الجديد، مساء أمس الخميس، احتفالية فنية وثقافية كبيرة بمقر المسرح الرومانى بالمكتبة والتى تضمنت عددا كبيرا من الفقرات الفنية والثقافية قدمها فريق الموهوبين من أعضاء المكتبة وتضمنت فقرات مسرحية وشعرية وعروض لفريق الكورال وعرض فرقه المزمار.

حضر الاحتفالية المؤرخ إبراهيم خليل مدير عام المكتبة، وعدد كبير من رواد المكتبة، وشارك فيها الملحن سمير خاطر والأديب والشاعر كمال كوكب وأشرف على تنسيق الفقرات منى زكريا ومنى مصطفى، حيث أشاد الحضور بفقرات الاحتفالية الفنية لما تضمنته من فقرات للمبدعين من أعضاء المكتبة.

وقال المؤرخ إبراهيم خليل مدير المكتبة، إن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار الأنشطة المتنوعة التى تنفذها المكتبة طوال شهر رمضان والتى يتم تنظيمها بصفة أسبوعية، مؤكدا أن الأنشطة الفنية والثقافية والإبداعية تتواصل على مدار العام خاصة فى فصول الصيف مع بدء الإجازة المدرسية، حيث يتم تنفيذ البرنامج الخاص بالأنشطة فى مختلف قاعات المكتبة.

62016246382227742071
>

احتفالية فنية بمكتبة مصر العامة بالوادى الجديد

62016246382227742072
>

فرقة كورال مكتبة مصر العامة تقدم عروضها لأول مرة

62016246382227742074
>

إقبال كبير من رواد مكتبة مصر على الاحتفالية الفنية

62016246382227742076
>

مكتبة مصر تواصل تقديم الأمسيات الفنية فى رمضان بالخارجة

62016246382227742077
>

إقبال كبير من أطفال الخارجة على احتفالية مكتبة مصر

62016246382227742078
>

أنشطة فنية وثقافية فى مكتبة مصر بالخارجة طوال شهر رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر