أوقاف سوهاج: خطبة الجمعة بعنوان "إحياء العشر الأواخر وأثر الإيمان فى المجتمع"

قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "إحياء العشر الأواخر وأثر الإيمان فى استقرار الفرد والمجتمع".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدعاة يتناولون هذا الموضوع من خلال الحديث عن خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان وهدى النبى صلى الله عليه وسلم فيها، وأثر الإيمان فى استقرار الفرد والمجتمع، وأن الإيمان يورث الفرد الأمن والطمأنينة والهدوء النفسى وضبط سلوكياته، كما يحقق استقرار الأسرة ويحافظ على تماسكها ويحقق استقرار المجتمعات والأمن والأمان للبشرية ويرسخ القيم الخلقية والإنسانية.

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