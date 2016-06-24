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فوائد مذهلة للفول السودانى.. يعزز الخصوبة وينظم السكر فى الدم

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فوائد مذهلة للفول السودانى.. يعزز الخصوبة وينظم السكر فى الدم فوائد مذهلة للفول السودانى.. يعزز الخصوبة وينظم السكر فى الدم
يتوفر الفول السودانى بسهولة على مدار السنة وفى كل مكان تقريبًا ويتم تناوله فى كثير من الأسر وخاصة فى الهند، وهو يعد من البقوليات، لكنه يحتوى على خصائص المكسرات مثل اللوز والكاجو وغيرها.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “stylecraze”، عن 5 فوائد صحية للفول السوداني، وتشمل:

1- يعزز الطاقة:


>الفول السودانى يحتوى على الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية والمضادة للتأكسد، وبالتالى فهو مصدر غنى للطاقة.

2- يخفض الكولسترول السيئ:


>يحتوى الفول السودانى على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة خصوصا حمض الأوليك الذى يمنع أمراض الشرايين التاجية ويخفض مستويات الكولسترول السيئ.

3- يعزز الخصوبة:


>حمض الفوليك الموجود فى الفول السودانى يقلل من خطر ولادة طفل بالعيوب الخلقية بنسبة تصل إلى 70٪، إذا ما تم تناوله قبل وأثناء الشهور الأولى من الحمل.

4- ينظم السكر فى الدم:


>المنجنيز فى الفول السودانى يساعد فى امتصاص الكالسيوم والدهون والكربوهيدرات وبالتالى يساعد فى تنظيم مستوى السكر فى الدم.

5- يحارب الاكتئاب:


>انخفاض مستويات السيروتونين يؤدى إلى الاكتئاب. التربتوفان فى الفول السودانى يزيد من الإفراج عن هذه المادة الكيميائية، وبالتالى يساعد على محاربة الاكتئاب.

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