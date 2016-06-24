3 أطعمة يمكن أن تضر صحتك.. الصلصة المعلبة وفيشار الميكروويف

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى"healthy-holistic-living"، أن تصنيع الأطعمة الحديثة، قد يحتوى على مواد كيميائية ومبيدات وملونات ومنكهات اصطناعية وهرمونات نمو، مضيفًا أن الأطعمة هذه الأيام تضر أكثر مما تنفع.

وحسب التقرير فإن هناك بعض الأطعمة السامة والمثيرة للدهشة، ويعتقد البعض أنها غير ضارة، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

1-صلصة الطماطم المعلبة: بطانة العلبة الصفيح تحتوى على مادة صمغية وثنائى الفينول أو هرمون الاستروجين الاصطناعى، حيث أظهرت نتائج الأبحاث أن هناك ارتباط مباشر بين هذه المواد والإصابة بالعقم والسكر وأمراض القلب والسمنة، لذا بدلاً من شراء صلصة الطماطم المعلبة لابد من شراء الطماطم الطبيعية.

2-تناول لحوم البقر التى تتغذى على الذرة: تحتوى على مواد غذائية أقل، حيث أكدت دراسة أنه بالمقارنة بين لحم البقر المغذى على الذرة واللحم الآخر المغذى على الأعشاب ووجد أنه غنى بالبيتا كاروتين وفيتامين E والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى ذلك فإن لحم البقر المغذى على العشب يحتوى نسبة أقل من الدهون المشبعة المرتبطة بأمراض القلب.

3-فيشار الميكرويف: تشير الدراسات أن المواد الكيميائية التى تتواجد فى الميكرويف تتبخر إلى الفيشار، وينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض مثل سرطان البنكرياس وومشاكل الخصية والعقم.

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