نصائح منزلية بسيطة لعلاج آلام الرقبة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن آلام وتصلب الرقبة من المشاكل الأكثر شيوعًا، وسببها الجلوس غير اللائق لفترة طويلة، لأن الجلوس لفترة طوية فى نفس الوضع دون تحريك باستمرار، قد يكون قاسيًا ومؤلمًا على الرقبة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين يجلسون تحت فتحات التكييف فى العمل قد يعانون من ألم وخشونة فى الرقبة.

وحسب التقرير فإن الرقبة هى واحدة من أجزاء الجسم الحيوية، وتتألف من شبكة من العظام والأربطة والأعصاب والعضلات التى تشكل الدعم الرئيسى للرأس، لذا فإن التعرض لأى ضغط أو التهابات، يمكن أن يؤدى إلى ألم وتصلب فى الرقبة.

وفى هذا السياق يقدم التقرير بعض النصائح البسيطة لعلاج تصلب الرقبة وتخفيف الآلام، وتتضمن الآتى:

1- رجوع الرقبة للخلف: وذلك من خلال إمالة الرقبة إلى الخلف وذقنك لأعلى بالنظر إلى السقف ويكون فى وضع مريح، ثم تتم العودة إلى الوضع الطبيعى، ويتم تكرار ذلك لمدة من 8 إلى 10 مرات.

2- الجلوس فى وضع مستقيم، ووضع يديك الاثنين خلف الرقبة ويتم النظر إلى الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن، وسوف يفعل ذلك حوالى 4 إلى 5 مرات فى كل اتجاه، ما يساعد على تخفيف آلام الرقبة.

نصائح للتغلب على آلام الرقبة والفقرات العنقية

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