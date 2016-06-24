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"البحث العلمى بين الواقع والمستقبل القريب" مؤتمر بجامعة طنطا

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"البحث العلمى بين الواقع والمستقبل القريب" مؤتمر بجامعة طنطا "البحث العلمى بين الواقع والمستقبل القريب" مؤتمر بجامعة طنطا
صرح الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث بانطلاق فعاليات المؤتمر الرابع لتطوير البحث العلمى الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة اعتباراً من ٢٥ يوليو ٢٠١٦ ولمدة 3 أيام بمركز المؤتمرات بالجامعة، مضيفاً أن المؤتمر سوف يقدم 6 جلسات يحاضر فيهم ١٦ شخصية علمية مرموقة من واليابان وكوريا وتونس وسويسرا.

وأكد الدكتور إبراهيم أهمية المؤتمر لكل الباحثين فى مصر ليس فقط للإطلاع على واقع البحث العلمى، لكن أيضا لمعرفة الخطوط العريضة عن بعض السياسات المهمة والآليات المطلوب تفعيلها فى مصر فى الفترة القادمة بغرض الارتقاء بمستوى البحث العلمى.

وأشار الدكتور يوسف الحسينى الإمام والدكتور محمد لبيب سالم مقررا المؤتمر إلى أن اليوم الأول يشمل جلسة افتتاحية مهمة عن سياسات البحث العلمى بين الواقع والمستقبل القريب، موضحين أنه من المقرر أن يحاضر فيها الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد غنيم العالم المصرى المعروف، والدكتور محمود زوره مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.


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