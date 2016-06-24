أسعار العملات اليوم الجمعة 24 يونيو .. سعر الدولار يرتفع فى السوق السوداء

سعر الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة 24-6-2016 ، نتابع معكم اليوم في موقعنا تقرير جديد حول اسعار العملات العربية والاجنبية حيث ننشر لكم سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك امام الجنية المصري ارتفع اليوم سعر الدولار وذلك في تعاملات السوق السوداء خلال اليوم حيث انة قد ارتفع بقيمة 7 قروش كاملة حيث وصل الي سعر 11 جنيها للشراء، و 11.07 جنيه للبيع.

وبالرغم من انخفاض سعر الدولار فى سوق الصرف “الموازى” خلال تعاملات أمس، بقيمة 5 قروش، إلا أن هذا الهبوط لم يستمر سوى 24 ساعة فقط، ليرتفع مرة أخرى اليوم بشكل مفاجئ بقيمة أكثر من قيمة انخفاضه أمس وهى “7 قروش”.

أما متوسط السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فقد سجل فى التعاملات البنكية اليوم، استقرار وثباتا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزى، بالغا، 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

ومن جانبهم، أرجع متعاملون فى السوق السوداء أسباب استمرار الدولار فى الارتفاع، إلى زيادة الحاجة للعملة الصعبة لتوفير احتياجات الاستيراد، خاصة لصغار المستوردين وأصحاب شركات الاستيراد الصغيرة.

تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة 24-6-2016

حيث انة قد استقر اليوم سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، في تعاملات اليوم الجمعة حيث انة قد بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8572 جنيه للشراء، و8.8794 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 10.0946 جنيه للشراء و10.1243 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 13.2079 جنيه للشراء، و13.2445 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.2620 جنيه للشراء، و9.2900 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.3812 جنيه للشراء و8.4061 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3473 جنيه للشراء، و1.3511 جنيه للبيع.

اما على مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، قد بلغ اليوم سعر صرف الريال السعودى 2.3617 جنيه للشراء، و2.3678 جنيه للبيع، حيث انة قد سجل الدينار الكويتى 29.4455 جنيه للشراء، و29.5340 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4114 جنيه للشراء، و2.4175 جنيه للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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