اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-6-2016 في المحلات بالمصنعية، نستعرض لكم اليوم في تقرير جديد في موقعنا اخر اسعار الذهب اليوم في السوق المصري حيث نقدم تقرير باخر الاسعار لكافة العيارات المختلفة كشفت شعبة الذهب المصرية في بيان رسمي اليوم عن استقرار اسعار الذهب في تعاملات اليوم وذلك بالقرب من نفس الاسعار التي كانت قد سجلتها جاء ذلك بعد الانخفاضات المتتالية والتي قد شهدتها الاسعار على مدار 3 ايام متواصلة حيث تراجعت فيها الاسعار وذلك بقيمة 7 جنيهات حيث انة قد هبط عيار 21 من سعر 392 إلى 385 جنيها للجرام الواحد، وهو السعر المستقر عليه حاليا فى تعاملات اليوم، فيما بلغ سعر الجرام فى عيار “18” اليوم 329 جنيها، وسعر الجرام فى عيار 24 سجل 441 جنيها.

أما سعر الجنيه الذهب فبلغ اليوم 3080 جنيها، وبالرغم من تراجع السعر العالمى لأوقية الذهب ووصولها إلى 1259 دولارا، إلا أن الأسعار المحلية شهدت استقرارا فقط دون انخفاض اليوم، بسبب ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء وبلوغه 11.07 جنيه، وهو ما يؤثر على تحديد أسعار الذهب فى السوق المحلى، حسبما قالت مصادر بشعبة الذهب.

آخر اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-6-2016 في المحلات بالمصنعية

– سعر الذهب عيار 24 بـ 441 جنيها.

– سعر الذهب عيار 21 بـ 385 جنيها.

– سعر الذهب عيار 18 بـ 329 جنيها.

– سعر جنيه الذهب بـ 3080 جنيها.

– سعر أوقية الذهب عالميا بـ 1259 دولارا.

حيث اكد اليوم سكرتير شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، نادى نجيب، في بيان رسمي على إن أسعار الذهب قد شهدت في الفترة الحالية استقرارا فى السوق المحلية خلال تعاملات حيث اكد إلى أن عيار 21 سجل اليوم 385 جنيهاً.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads