أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

آخر اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-6-2016 في المحلات بالمصنعية

Google+ Print
آخر اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-6-2016 في المحلات بالمصنعية آخر اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-6-2016 في المحلات بالمصنعية

الذهب في اليوم الجمعة 24-6-2016 في المحلات بالمصنعية، نستعرض لكم اليوم في تقرير جديد في موقعنا اخر اسعار الذهب اليوم في السوق المصري حيث نقدم تقرير باخر الاسعار لكافة العيارات المختلفة كشفت شعبة الذهب المصرية في بيان رسمي اليوم عن استقرار اسعار الذهب في تعاملات اليوم وذلك بالقرب من نفس الاسعار التي كانت قد سجلتها جاء ذلك بعد الانخفاضات المتتالية والتي قد شهدتها الاسعار على مدار 3 ايام متواصلة حيث تراجعت فيها الاسعار وذلك بقيمة 7 جنيهات حيث انة قد هبط عيار 21 من سعر 392 إلى 385 جنيها للجرام الواحد، وهو السعر المستقر عليه حاليا فى تعاملات اليوم، فيما بلغ سعر الجرام فى عيار “18” اليوم 329 جنيها، وسعر الجرام فى عيار 24 سجل 441 جنيها.

أما سعر الجنيه الذهب فبلغ اليوم 3080 جنيها، وبالرغم من تراجع السعر العالمى لأوقية الذهب ووصولها إلى 1259 دولارا، إلا أن الأسعار المحلية شهدت استقرارا فقط دون انخفاض اليوم، بسبب ارتفاع فى السوق السوداء وبلوغه 11.07 جنيه، وهو ما يؤثر على تحديد الذهب فى السوق المحلى، حسبما قالت مصادر بشعبة الذهب.
آخر اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-6-2016 في المحلات بالمصنعية

عيار 24 بـ 441 جنيها.
– سعر الذهب عيار 21 بـ 385 جنيها.
– سعر الذهب عيار 18 بـ 329 جنيها.
– سعر جنيه الذهب بـ 3080 جنيها.
– سعر أوقية الذهب عالميا بـ 1259 دولارا.

حيث اكد اليوم سكرتير شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، نادى نجيب، في بيان رسمي على إن أسعار الذهب قد شهدت في الفترة الحالية استقرارا فى السوق المحلية خلال تعاملات حيث اكد إلى أن عيار 21 سجل اليوم 385 جنيهاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر