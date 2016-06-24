مجلس النواب يوصى بإنشاء 300 ملعب مفتوح و6 نوادى لاستيعاب الشباب

تقدمت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بعدد من التوصيات للجنة الخطة والموازنة فى التقرير المفصل الخاص برأى اللجنة حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، تضمن التقرير عدد من النقاط أبرزها سرعة إصدار قانونى الرياضة والشباب طبقاً لنص المادتين 82 و84 من الدستور.

كما أوصت اللجنة أيضاً بسرعة إصدار قانون جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة إجراء تعديلات على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تشمل منح أفضلية فى المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية، وكذلك إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت.

وطالبت اللجنة بضرورة تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتمكين الشباب مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، وضرورة تمكين الشباب من سوق العمل، وتفعيل دور الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال تقديم الدعم الفنى المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

وحول خطة التنمية أوصت اللجنة بضرورة خفض نسبة البطالة من 12.7% إلى 11.9% العام الحالى من خلال توفير فرص عمل لائقة بالشباب تتماشى مع المسوى التعليمى والفكرى و زيادة فرص التدريب والاهتمام بالمرأة فى جميع أنحاء الجمهورية وضرورة تصدرها مشهد سوق العمل والمناصب القيادية.

وأعلنت اللجنة فى تقريرها ان نسبة البطالة تصل إلى 66.4% بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً إلى 29 عاماً وذلك طبقاً لأحد التقارير التى تم نشرها فى يونيو الماضى وجميعهم من الشباب الأكثر تعليماً، وطالبت بضرورة التصدى لظاهرة الهجرة الدولية مع الاستفادة بخبراتهم فى بلدهم، علماً بأن نسبة الهجرة حول العالم وصلت إلى 232 مليون سنوياً.

وأضافت اللجنة فى تقريرها أن شعور الشباب بالتهميش مشكلة خطيرة لابد من إيجاد حل لها من خلال مشاركتهم فى الحياة المجتمعية والعمل السياسى، ومن هذا المنطلق لابد من سرعة تنفيذ مبادرة الرئيس بضرورة الاهتمام بالشباب.

وتطرق التقرير إلى مطالبة اللجنة بإنشاء 70 مركز شباب جديد بالمناطق الأشد إحتياجا وإستكمال بناء 6 مدن شبابية جديدة وإنشاء 300 ملعب مفتوح بالمحافظات المختلفة و6 نوادى للمعاقين واستكمال بناء 40 حمام سباحة و10 صالات مغطاة.

- لجنة الشباب بالبرلمان تعلن موافقتها على الموازنة العامة وتطالب بزيادتها

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