أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

أسعار العملات اليوم الجمعة 24 يونيو .. سعر الدولار يقفز 7 قروش فى السوق السوداء

Google+ Print
أسعار العملات اليوم الجمعة 24 يونيو .. سعر الدولار يقفز 7 قروش فى السوق السوداء أسعار العملات اليوم الجمعة 24 يونيو .. سعر الدولار يقفز 7 قروش فى السوق السوداء

مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة 24-6-2016 ، نتابع معكم اليوم في موقعنا  تقرير جديد حول العملات العربية والاجنبية حيث ننشر لكم سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك امام الجنية المصري ارتفع اليوم سعر الدولار وذلك في تعاملات السوق السوداء خلال اليوم حيث انة قد ارتفع بقيمة 7 قروش كاملة حيث وصل الي سعر 11 جنيها للشراء، و 11.07 جنيه للبيع.

وبالرغم من انخفاض سعر الدولار فى سوق الصرف “الموازى” خلال تعاملات أمس، بقيمة 5 قروش، إلا أن هذا الهبوط لم يستمر سوى 24 ساعة فقط، ليرتفع مرة أخرى اليوم بشكل مفاجئ بقيمة أكثر من قيمة انخفاضه أمس وهى “7 قروش”.

أما متوسط السعر الرسمى للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فقد سجل فى التعاملات البنكية اليوم، استقرار وثباتا، وفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزى، بالغا، 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.

ومن جانبهم، أرجع متعاملون فى السوق السوداء أسباب استمرار الدولار فى الارتفاع، إلى زيادة الحاجة للعملة الصعبة لتوفير احتياجات الاستيراد، خاصة لصغار المستوردين وأصحاب شركات الاستيراد الصغيرة.
تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة 24-6-2016

حيث انة قد استقر اليوم سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، في تعاملات اليوم الجمعة حيث انة قد بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8572 جنيه للشراء، و8.8794 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 10.0946 جنيه للشراء و10.1243 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 13.2079 جنيه للشراء، و13.2445 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.2620 جنيه للشراء، و9.2900 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.3812 جنيه للشراء و8.4061 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3473 جنيه للشراء، و1.3511 جنيه للبيع.

اما على مستوى صرف العملات العربية مقابل الجنيه، قد بلغ اليوم سعر صرف الريال السعودى 2.3617 جنيه للشراء، و2.3678 جنيه للبيع، حيث انة قد سجل الدينار الكويتى 29.4455 جنيه للشراء، و29.5340 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4114 جنيه للشراء، و2.4175 جنيه للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء