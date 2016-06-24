استجابة لليوم السابع..متبرعة تنقذ عجوز ببنى سويف من السجن بـ10 آلاف جنيه

استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان " 10 آلاف جنيه تنقذ عجوزاً من السجن فى بنى سويف.. "سيدة" اقترضت 25 ألف جنيه لإجراء جراحة فى المخ لشقيقتها الصغرى.. وبعد وفاة أختها وتعثرها فى السداد صدر حكم بحبسها.. وصاحب الدين يوافق على تخفيض المبلغ"، أبدت ريم فكرى محمد وتقيم بحى الكويت بمحافظة بورسعيد رغبتها فى سداد المبلغ تبرعاً منها لإنقاذ العجوز من السجن.

وأرسلت المتبرعة حوالة بريدية إلى مركز بريد بنى سويف شرق، استلمتها "سيدة حسن محمد"، والتى كانت برفقة مسئولة إحدى الجمعيات التى تتبنى حالتها، ثم قام محامى الجمعية بالحصول على مخالصة نهائية من محامى صاحب الدين بعد سداد المبلغ المطلوب، وتم عرض مذكرة على المستشار تامر الخطيب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف فوافق على وقف تنفيذ الحكم، حيث قدمت صاحبة المشكلة شكرها للمتبرعة خلال مكالمة تليفونية، كما قدمت شكرها أيضاً لـ"اليوم السابع" على تبنى مشكلتها ونشرها عبر صفحات الموقع والجريدة.

10 آلاف جنيه تنقذ عجوزا من السجن فى بنى سويف.. "سيدة" اقترضت 25 ألف جنيه لإجراء جراحة فى المخ لشقيقتها الصغرى.. وبعد وفاة أختها وتعثرها فى السداد صدر حكم بحبسها.. وصاحب الدين يوافق على تخفيض المبلغ