أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استجابة لليوم السابع..متبرعة تنقذ عجوز ببنى سويف من السجن بـ10 آلاف جنيه

Google+ Print
استجابة لليوم السابع..متبرعة تنقذ عجوز ببنى سويف من السجن بـ10 آلاف جنيه استجابة لليوم السابع..متبرعة تنقذ عجوز ببنى سويف من السجن بـ10 آلاف جنيه
استجابة لما نشره "اليوم السابع" بعنوان " 10 آلاف جنيه تنقذ عجوزاً من السجن فى بنى سويف.. "سيدة" اقترضت 25 ألف جنيه لإجراء جراحة فى المخ لشقيقتها الصغرى.. وبعد وفاة أختها وتعثرها فى السداد صدر حكم بحبسها.. وصاحب الدين يوافق على تخفيض المبلغ"، أبدت ريم فكرى محمد وتقيم بحى الكويت بمحافظة بورسعيد رغبتها فى سداد المبلغ تبرعاً منها لإنقاذ العجوز من السجن.

وأرسلت المتبرعة حوالة بريدية إلى مركز بريد بنى سويف شرق، استلمتها "سيدة حسن محمد"، والتى كانت برفقة مسئولة إحدى الجمعيات التى تتبنى حالتها، ثم قام محامى الجمعية بالحصول على مخالصة نهائية من محامى صاحب الدين بعد سداد المبلغ المطلوب، وتم عرض مذكرة على المستشار تامر الخطيب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف فوافق على وقف تنفيذ الحكم، حيث قدمت صاحبة المشكلة شكرها للمتبرعة خلال مكالمة تليفونية، كما قدمت شكرها أيضاً لـ"اليوم السابع" على تبنى مشكلتها ونشرها عبر صفحات الموقع والجريدة.

سيدة حسن (1)

سيدة حسن (2)


>10 آلاف جنيه تنقذ عجوزا من السجن فى بنى سويف.. "سيدة" اقترضت 25 ألف جنيه لإجراء جراحة فى المخ لشقيقتها الصغرى.. وبعد وفاة أختها وتعثرها فى السداد صدر حكم بحبسها.. وصاحب الدين يوافق على تخفيض المبلغ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365