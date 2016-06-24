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اخبار سوريا ..المعارضة السورية تتهم روسيا باستخدام قنابل حارقة فى سوريا

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اخبار سوريا ..المعارضة السورية تتهم روسيا باستخدام قنابل حارقة فى سوريا اخبار سوريا ..المعارضة السورية تتهم روسيا باستخدام قنابل حارقة فى سوريا
دعت الهيئة العليا للتفاوض التى تمثل المعارضة السورية الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يوم الخميس إلى فتح تحقيق فى اتهاماتها بأن روسيا استخدمت بشكل متكرر قنابل حارقة تطلق من الجو فى سوريا.

ونشرت روسيا طائرات حربية فى سوريا العام الماضى لمساندة الرئيس بشار الأسد ضد مقاتلى المعارضة الساعين لانهاء حكمه، وأدت حملة شنها الأسد على محتجين مطالبين بالديمقراطية قبل خمس سنوات إلى اندلاع حرب أهلية واستغل متشددو تنظيم الدولة الإسلامية حالة الفوضى فى الاستيلاء على أراض فى سوريا والعراق.

وكتب رياض حجاب منسق اللجنة العليا للتفاوض إلى بان قائلا "أطلقت قوات جوية روسية بصورة متكررة قنابل حارقة وقنابل عنقودية لقتل وترهيب المدنيين السوريين ومن بينها عشر موثقة على الأقل."، وأضاف قائلا "لقد انتهكوا معاهدة حظر وتقييد أسلحة تقليدية معينة وخرقوا القانون الانسانى الدولي."

وتستخدم القنابل الحارقة مواد مصممة لاشعال النيران فى الاجسام أو حرق الاشخاص. والقنابل العنقودية حاويات تنفجر فى الجو لتنثر قنابل أصغر حجما فوق مساحة كبيرة. والنوعان كلاهما محظوران بموحب معاهدة الأسلحة التقليدية، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من البعثة الروسية لدى الامم المتحدة على إتهامات المعارضة السورية. ولم يتسن على الفور أيضا الحصول على تعقيب من مكتب بان على طلب المعارضة السورية لاجراء تحقيق.

وأبلغ جون كيربى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الصحفيين فى واشنطن أن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد مزاعم المعارضة السورية لكنه قال إن واشنطن تتعامل مع هذه المزاعم على محمل شديد الجدية، وأضاف قائلا "بصرف النظر عن القنابل التى يستخدمونها (الروس) فإنهم يجب ألا يقصفوا الجماعات الملتزمة بالقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو المدنيين.
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