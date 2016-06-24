هبوط حاد للإسترلينى وسعر النفط بسبب مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

هوى الجنيه الإسترلينى أكثر من ستة سنتات أمام الدولار الأمريكى فى وقت مبكر اليوم الجمعة بعد أن أظهرت نتائج أولية للاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى آداء أفضل من المتوقع لمعسكر الخروج فى مدينتين بشمال شرق انجلترا.

وبعد أن قفز الإسترلينى إلى أعلى مستوى له فى 2016 أمام العملة الخضراء عند 1.5018 دولار ارتد بشكل حاد فى تعاملات متقلبة ليهبط حوالى 4 بالمئة إلى 1.4351 دولار، وفى أحدث معاملة سجل الاسترلينى 1.4562 دولار

من ناحية أخرى هبط اليوان الصينى لأدنى مستوى فى أكثر من خمس سنوات أمام الدولار بفعل مخاوف خروج بريطانيا، كما سجلت أسعار النفط هبوطا لأكثر من 5 بالمئة مع تزايد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

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