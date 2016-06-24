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محافظ القاهرة: إجراء حركة تنقلات موسعة لرؤساء الأحياء وفقا لمعيار الكفاءة

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محافظ القاهرة: إجراء حركة تنقلات موسعة لرؤساء الأحياء وفقا لمعيار الكفاءة محافظ القاهرة: إجراء حركة تنقلات موسعة لرؤساء الأحياء وفقا لمعيار الكفاءة
قال اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، إنه من المحتمل إجراء حركة تنقلات موسعة لرؤساء الأحياء حال عدم انتظام سير العمل، مؤكداً أنه سيتم إجراء الحركة وفقاً لمعايير محددة وأهمها الكفاءة.

وشدد القائم بأعمال محافظ القاهرة على جميع رؤساء الأحياء بضرورة التواجد فى الشارع بشكل مستمر حتى يتمكنوا من رصد المخالفات دون الاعتماد فقط على إدارة الإشغالات أو غرفة العمليات.

وأوضح اللواء أحمد تيمور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أحد أهم المعايير التى سيتم تقييم رؤساء الأحياء بها هو الاستماع لشكاوى المواطنين ومحاولة حلها، وأنه لن يتم مراعاة أى اعتبارات شخصية فى اختيار رؤساء الأحياء، مبدياً ملاحظته أن هناك رؤساء أحياء استجابتهم بطيئة خلال الاتصال بهم بجهاز اللاسلكى.

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