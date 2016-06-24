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هوكى الشرقية يواجه الصيادين بالدور القبل النهائى لكأس مصر اليوم

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هوكى الشرقية يواجه الصيادين بالدور القبل النهائى لكأس مصر اليوم هوكى الشرقية يواجه الصيادين بالدور القبل النهائى لكأس مصر اليوم
أنهى فريق هوكى الشرقية استعداداته لمباراة الحاسمة فى الدور القبل النهائى لبطولة كأس ، حيث يلتقى الفريق مع منافسة فريق الصيادين، اليوم الجمعة، باستاد القناة الجديد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد أحمد عبد المنعم عضو مجلس إدارة نادى الشرقية والمشرف العام على الهوكى أن اللاعبين فى حالة فنية ومعنوية عالية، وهدفهم الفوز بالبطولة الثانية هذا الموسم.

وأشاد عبد المنعم فى تصريح صحفى بلياقة اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة لطفى أمين، مؤكدا أن الإنجازات المتتالية التى يحققها أبطال الهوكى لم تأت من فراغ بل نتيجة جهد وعطاء وإنكار ذات من الجميع ومساندة فعالة من المجلس برئاسة الدكتور حمدى مرزوق.

وكان الفريق قد فاز ببطولة الدورى قبل أسابيع، ويستعد للمشاركة فى البطولة الأفريقية، كما أنه توج بطلا لأفريقيا 22 مرة، ودخل موسوعة جينس على إثر تلك البطولات المتتالية.

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