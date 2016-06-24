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مصرع طفل صعقه التيار الكهربائى من ثلاجة كشك بقالة بالخارجة

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مصرع طفل صعقه التيار الكهربائى من ثلاجة كشك بقالة بالخارجة مصرع طفل صعقه التيار الكهربائى من ثلاجة كشك بقالة بالخارجة
لقى طفل مصرعه صعقا بالتيار الكهربائى، أمس الخميس، بعد أن لامس ثلاجة كشك لبيع المواد الغذابية أمام محكمة الخارجة كان موصلا إليها التيار الكهربائى مما أدى لإصابته بانخفاض حاد فى الدورة الدموية ولقى حتفه على الفور، تم نقل جثته لمشرحة مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، من شرطة النجدة يفيد بوصول الطفل محمد عمر سيد 8 سنوات جثة هامدة إلى مستشفى الخارجة العام، وبالفحص تبين أن الطفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء سيره بجوار كشك كهربى ولمس ثلاجة الكشك فصعقه التيار الكهربى الموصل إليها و تم تحرير محضر بالحادث وأحيل للنيابة للتحقيق.

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