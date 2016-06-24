فرقة بورسعيد للعرائس تقدم عرضاً بأحد الحدائق فى الدقهلية

شهدت ليالى "أم الدنيا"، التى يقيمها إقليم شرق الدلتا الثقافى بالدقهلية، بحديقة الهابى لاند بالمنصورة حشد كبير من الأطفال والكبار، لحضور عرض فرقة بورسعيد للعرائس، بحضور هشام فرحات مدير عام الإقليم، وعاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، ولفيف من مديرى الإدارات بإقليم شرق الدلتا وفرع ثقافة الدقهلية.

وقدمت الفرقة عدد من الفقرات المتنوعة، كفقرة بكار، وعرض عرائس على أغنية شويكار وفؤاد المهندس "الراجل دة هيجننى"، وعرض فطوطة، بالإضافة إلى عرض الأراجوز للفنان محمد العزازى وعرض العروسة الراقصة للفنان محمد الشناوى.

وأعقب ذلك ختام الليلة المحمدية، وختام الأركان التاريخية، كركن حتحور وركن شجرة الدر وركن الجيش المصرى، وركن شهرزاد، إخراج محمد كمال الشبة، والتى تعرض بالحديقة يومياً منذ افتتاح ليالى "أم الدنيا" يوم 9 رمضان.

"ثقافة المنصورة" تقدم عروضًا فى الميادين العامة لليوم الخامس على التوالى