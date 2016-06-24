أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن سيناء جنرال برتبة مقاتل يحمل حمامة السلام بيد ويحارب بالأخرى

Google+ Print
مدير أمن سيناء جنرال برتبة مقاتل يحمل حمامة السلام بيد ويحارب بالأخرى مدير أمن سيناء جنرال برتبة مقاتل يحمل حمامة السلام بيد ويحارب بالأخرى
يحرص اللواء سيد حبال مدير أمن شمال سيناء، الجنرال الأخطر بجهاز الأمن الوطنى قبل أن يتولى ملف أرض الفيروز، بالترجل على قدميه لتفقد الخدمات الأمنية والسير بين المواطنين فى الشوارع لتوجيه رسائل السلام والأمن لأهالى فى ظل الأحداث الإرهابية التى تعانى منها المنطقة.

وبادر رجال الشرطة بقيادة اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء بتلبية دعوة (مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية) لإقامة ماراثون للشباب بوسط مدينة العريش، حيث تقدم مدير الأمن وقيادات وضباط وأفراد مديرية الأمن صفوف أهالى سيناء وشبابها ومشاركتهم الماراثون.

وحرص المواطنون على التقاط صور مع مدير الأمن، الذى ظهر يحمل حمامة فى يده، وكأنه يبعث رسائل السلام من أرض الفيروز.

ولقيت مبادرة رجال الشرطة بمديرية الأمن استحسان الأهالى وعزز ثقتهم بالأجهزة الأمنية، كما أشادوا بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة، وتصميمهم على حفظ الأمن والاستقرار لأرض الفيروز.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يترجل فيها مدير أمن شمال سيناء، حيث فاجأ قبل ذلك قوات الأمن مترجلاً بشوارع المحافظة، حيث التقى بقوات الأمن أثناء تأدية مهامهم الأمنية، ما أدى لرفع الروح المعنوية للقوات المشاركة بالحملات الأمنية.

جاء ذلك عقب توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، للقيادات الأمنية بمتابعة الخدمات الأمنية، والوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم أثناء أداء واجبهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365