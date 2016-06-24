مدير أمن سيناء جنرال برتبة مقاتل يحمل حمامة السلام بيد ويحارب بالأخرى

يحرص اللواء سيد حبال مدير أمن شمال سيناء، الجنرال الأخطر بجهاز الأمن الوطنى قبل أن يتولى ملف أرض الفيروز، بالترجل على قدميه لتفقد الخدمات الأمنية والسير بين المواطنين فى الشوارع لتوجيه رسائل السلام والأمن لأهالى فى ظل الأحداث الإرهابية التى تعانى منها المنطقة.

وبادر رجال الشرطة بقيادة اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء بتلبية دعوة (مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية) لإقامة ماراثون للشباب بوسط مدينة العريش، حيث تقدم مدير الأمن وقيادات وضباط وأفراد مديرية الأمن صفوف أهالى سيناء وشبابها ومشاركتهم الماراثون.

وحرص المواطنون على التقاط صور مع مدير الأمن، الذى ظهر يحمل حمامة فى يده، وكأنه يبعث رسائل السلام من أرض الفيروز.

ولقيت مبادرة رجال الشرطة بمديرية الأمن استحسان الأهالى وعزز ثقتهم بالأجهزة الأمنية، كما أشادوا بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة، وتصميمهم على حفظ الأمن والاستقرار لأرض الفيروز.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يترجل فيها مدير أمن شمال سيناء، حيث فاجأ قبل ذلك قوات الأمن مترجلاً بشوارع المحافظة، حيث التقى بقوات الأمن أثناء تأدية مهامهم الأمنية، ما أدى لرفع الروح المعنوية للقوات المشاركة بالحملات الأمنية.

جاء ذلك عقب توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، للقيادات الأمنية بمتابعة الخدمات الأمنية، والوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجههم أثناء أداء واجبهم.