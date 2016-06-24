البرلمان يبحث وضع تشريعات لتقنين وجود العمالة العربية فى مصر

قال أحمد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اللجنة من مهامها الرئيسية هو بحث وضع اللاجئين فى مصر ، موضحاً أن تزايد عدد اللاجئين أمر متوقع، نظراً لأن مصر تمثل أهمية كبرى فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أباظة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة ستبحث وضع ضوابط لضبط العمالة العربية فى مصر وإمكانية وضع تشريعات لتقنينها .

وأضاف أن ذلك يأتى بهدف عدم إفساد العلاقة بين مصر وشعوب تلك الدول، وألا يكون هذا الأمر متروكاً للأهواء أو للظروف.

الشئون العربية بالبرلمان تعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث حماية المصريين بالخارج

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