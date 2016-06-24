وزير الصحة يشيد بجهود كشافة المدينة

أشاد وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة، بجهود الكشافة والجوالة المشاركين ضمن مراكز الخدمة الكشفية الرمضانية لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك بالتعاون بين تعليم المدينة وجمعية الكشافة العربية السعودية، جاء ذلك عند لقائه بأفراد الجوالة والكشافة العاملين بمركز صحي الصافية ضمن جولته التفقدية التي يقوم بها لمرافق القطاعات الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

وثمن د. الربيعة البرامج والخدمات التطوعية الجليلة لهم خلال شهر رمضان المباركة ومواسم الحج والعمرة والتعاون الكبير مع مختلف الجهات الحكومية ومع وزارة الصحة على وجه الخصوص، والتي يسهمون في تنظيم المراجعين داخل المستشفيات كمستشفى الأنصار ومستشفى الميقات ومستشفى أحد والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، مقدماً لهم شكره وامتنانه على جهودهم الكبيرة والمخلصة وعلى خدماتهم التطوعية المباركة.