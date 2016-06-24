وفاة المطلوب عبدالرحيم الفرج بعد إصابته بطلق ناري بالعوامية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء، وأثناء قيام رجال الأمن بتفتيش منزل المطلوبين للجهات الأمنية عبدالرحيم علي عبدالرحيم الفرج وشقيقه ماجد علي عبدالرحيم الفرج، الكائن ببلدة العوامية بمحافظة القطيف و‏المتورطين في عدد من الجرائم الإرهابية منها إطلاق النار على رجال الأمن مما أدى إلى استشهاد عدد منهم -رحمهم الله-، والاعتداء على عدد من المواطنين والممتلكات العامة، وارتكاب جرائم سطو مسلح، وبعد استكمال إجراءات التفتيش وضبط عدد من الأسلحة النارية وكميات كبيرة من الذخيرة لها، تعرض رجال الأمن إلى إطلاق نار كثيف من مجهولين مما اقتضى الرد عليهم بالمثل، ولم ينتج عن ذلك إصابة أحد من المواطنين أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد، وقد تبلغت الجهات الأمنية في وقت لاحق عن وصول شخص متوفى نتيجة إصابته بطلق ناري إلى مستوصف جمعية مضر بالعوامية، وأوضحت إجراءات التثبت من هويته بأنه المطلوب عبدالرحيم المشار إلى اسمه آنفاً، ولا تزال الجهات الأمنية تباشر تحقيقاتها لتحديد علاقته بالجناة مطلقي النار وتواصل إجراءاتها في تعقبهم وماجد المذكور.

ضبط أسلحة نارية وكميات كبيرة من الذخيرة في منزل عبدالرحيم وشقيقه ماجد

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتحذر من التعامل مع المطلوب ماجد الفرج أو غيره من المطلوبين المعلن عنهم سابقاً سواءً بإيوائهم أو بالتستر عليهم أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم ، وأن ذلك سيوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة وتجدد في الوقت ذاته دعوتها لكافة المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم، كما تشكر القائمين على مستوصف جمعية مضر بالعوامية على أداء مسؤولياتهم والتزامهم بالأنظمة. والله ولي التوفيق.

يشار إلى أن الجهات الأمنية التي تواجدت ميدانيا في موقع الحدث في حي الريف قامت بعمل طوق أمني محكم ساهم في تحقيق نتائج أمنية كبيرة في العملية التي حققت أهدافها المرسومة، كما ساهم المجهلون الذين أطلقوا النار على رجال الأمن في حدوث خسائر في ممتلكات المواطنين.

المطلوب عبدالرحيم الفرج بعد وفاته

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