الجزائية تعزر متهمين بالسجن 14 سنة ومنعهما من السفر

اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطنين اثنين بتأييد تنظيم داعش الارهابي وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الاول بالسجن اربع سنوات، والحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن عشرة سنوات.

جاء ذلك في تفاصيل الحكم الابتدائي الذي ثبت فيه ادانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق والشام وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية هناك وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده وقناعته تلك ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطبا مرئية لعدد من قياداته.

وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها.

فيما ادانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفاً بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واستخدامه في متابعة أخبار تنظيم داعش وكتابته تغريدات عبر معرفه المذكور تتضمن تأييد ومناصرة التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية ودخوله إلى بعض الغرف الصوتية في برنامج "البالتوك" ومنها غرفة "أنصار الدولة الإسلامية" والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف لتأكيد انتمائهم للتنظيم وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوف عناصره والمشاركة معهم بالقتال في مناطق الصراع وحيازته مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج "البالتوك" وملفات أخرى تناصر وتؤيد التنظيم الإرهابي وحيازته شعار تنظيم داعش الإرهابي تأييدا للتنظيم وتأثيره على شقيقه المتهم الأول وإقناعه بتأييد ومناصرة التنظيم ومحاولته التأثير على بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج "الوتس آب".

بالإضافة الى شرائه وحيازته مسدسين دون ترخيص، وشربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته ثلاث قوارير تحوي سائلا مسكرا.

وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة جهازه الجوال وجهازه الحاسب الآلي مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ومخازنها مع مصادرة ما ضبط بحوزته من أدوات تستخدم لوزن وتقطيع وتصفية الحشيش المخدر، كما أمرت المحكمة بجلده ثمانين جلدة حدا لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر ويدخل في ذلك العقوبة على تعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر إلى الخارج.