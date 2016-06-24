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وزير التجارة يعلن منح شركتَي فايزر وثري إم العالميتين رخصة استثمار مباشر في المملكة

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أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أمس عن منح شركتَي فايزر وثري إم العالميتين رخصة استثمار مباشر في مجال التجزئة والجملة. وقال الوزير القصبي إن الهدف من هذه الخطوة هو فتح المجال لتنفيذ خطة توطين تشمل ثلاثة محاور.

المحور الأول هو التوظيف الوطني. فاستثمارات هذه الشركات ستعزز من خلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات. المحور الثاني للخطة هو فتح المجال لتنفيذ الأبحاث وعقد دورات التدريب؛ وذلك عبر الاستفادة من الجامعات في المملكة وبما تمتلك من عقول شابة قادرة على الانخراط في مجال البحث العلمي متى ما تم استيراد المعرفة وتوطينها داخل المملكة. أما المحور الثالث للخطة فهو رفع القدرة التنافسية للمملكة. فوجود شركات عالمية عملاقة سيعزز من مكانة المملكة التجارية ويضعها على خارطة التنافسية العالمية. خصوصاً إذا أنشأت هذه الشركات مصانع وأصبح لها مراكز خدمة ومراكز إقليمية للتوزيع في المنطقة. وقال الوزير القصبي إن هناك دورة اقتصادية متكاملة ستُنشأ من وجود هذه الشركات. وختم وزير التجارة والاستثمار تصريحه بالقول: "هذه هي البداية فقط. فهناك خطة لاستقطاب استثمارات ذكية تتناسب مع الميزات التنافسية للمملكة ويعزز قدرتها".

جدير بالذكر أن فايزر هي شركة أميركية عالمية متخصصة في صناعة الأدوية. أما ثري إم فهي شركة أميركية متخصصة في صناعة وبيع المعدات الطبية المعدنية.

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