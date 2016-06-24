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الجوازات: خدمة الاستعلام عن التعاميم متاحة عبر «أبشر»

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الجوازات: خدمة الاستعلام عن التعاميم متاحة عبر «أبشر» الجوازات: خدمة الاستعلام عن التعاميم متاحة عبر «أبشر»

اللواء سليمان اليحيى

أوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أنه إنفاذاً لتوجيهٍات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، وبالتنسيق بين المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني، فقد تم تدشين خدمة (الاستعلام عن التعاميم) ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، وذلك بعد إبلاغ المستفيد برسالة نصية عند الإدراج تفيده بالواقعة المسجلة عليه.

وأوضح اليحيى أن هذه الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن وجود تعاميم أمنية مسجلة عليهم (إبلاغ الممنوعين من السفر، الإبلاغ بالمراجعة، إيقاف الخدمات)، والاطلاع على تفاصيلها من خلال حساباتهم في موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر".

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