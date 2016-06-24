خادم الحرمين يستقبل عدداً من الوزراء وكبار رجال الدولة خريجي ثانوية طيبة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في المدينة المنورة بقصر الإمارة مساء أمس عدداً من أصحاب المعالي الوزراء وكبار رجال الدولة الحاليين والمتقاعدين من خريجي ثانوية طيبة.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال عن سعادته باللقاء بهم، مشيداً -حفظه الله- بما قدموه ويقدمونه في سبيل خدمة الوطن وأبنائه.

بدوره، ألقى د. بندر بن محمد حجار كلمة نيابة عن أصحاب المعالي أعرب فيها عن سعادة الجميع واعتزازهم بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة.

واستعرض د. حجار تاريخ ثانوية طيبة التي تأسست في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وتعاقب الأجيال في الدراسة بها، ونهلهم من العلم على أيدي معلمين أفاضل، وإسهام خريجيها في خدمة الوطن.

بعد ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وعقب الاستقبال، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود متاجر "صُنع المدينة" في الساحات المحيطة بالحرم النبوي الشريف التي يعمل بها كوادر وطنية.

كما شاهد -حفظه الله- لوحات تعريفية لمشروعات نماء المنورة وإنجازاتها، إضافة إلى عدد من المصنوعات من إنتاج بنات المنطقة.

ثم تسلم الملك المفدى هدية تذكارية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

الملك سلمان مدشناً أحد المشروعات

الملك سلمان يشاهد صوراً تذكارية

خادم الحرمين في صورة تذكارية مع قدامى خريجي ثانوية طيبة (واس)

الملك سلمان خلال استقباله كبار رجال الدولة