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ولي ولي العهد يلتقي الرئيس هولاند في باريس.. الاثنين المقبل

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يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة إلى باريس يومي 27 و28 يونيو الجاري، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، ويترأس سموه مع وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد جان مارك اجتماع اللجنة الثالثة المشتركة الفرنسية - يوم 28 يونيو. وسيعقد ولي ولي العهد مباحثات مع رئيس الوزراء السيد مانويل فالس، ووزير الدفاع السيد جان إيف لو دريان.

يرافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفد رسمي مهم في هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها سموه إلى فرنسا من أجل إثبات تميز الشراكة الفرنسية - السعودية الاستراتيجية الشاملة وتعميقها وفق «رؤية المملكة ٢٠٣٠م».

إلى ذلك التقى سمو ولي ولي العهد أمس في نيويورك بمجموعة من رجال الأعمال السعوديين. وتبادل الجميع الحديث حول فرص استقطاب الاستثمارات الواعدة لتوطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية السعودية.

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