تباطؤ معدل التمثيل الغذائى بعد إنقاص الوزن.. سبب عودتك للسمنة مرة أخرى

شهور طويلة قد تقضيها بين أنظمة الرجيم المختلفة للتخلص من الدهون الزائدة والحد من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والضغط والسكر والسرطان وهشاشة العظام، وبعد الوصول للوزن الصحى المناسب لجسمك يبدأ البعض فى العودة إلى السمنة مرة أخرى تدريجيا دون أن يشعروا.>ويجيب الدكتور "سيرجيو دياز" مدير مركز الطبى فى جامعة "نيوكاسل" بأستراليا، على السؤال الأكثر شهرة فى العالم وهو لماذا نكتسب وزن إضافى بعد الانتهاء من إتباع النظم الغذائية؟ على الموقع البريطانى "ديلى ميل" قائلاً: "الجسم بشكل عام داعم لفقدان الوزن، ولكن هناك بعض الخطوات التى تؤثر على فقدان الوزن وهو ما يؤدى إلى زيادة وتراكم الدهون مرة ثانية بعد الانتهاء من مختلف النظم الغذائية".

وأضاف: "التوازن بين السعرات الحرارية التى تتناولها وما يحتاجه الجسم هو الداعم الأول لتشجيع الجسم على فقد كل ما هو زائد عنه بطريقة طبيعية من خلال مركز السيطرة على الوزن فى المخ وهو المكان الذى يتحكم فى الجوع والشبع عند الفرد، وهو ما يجعله ينظم حركة التمثيل الغذائى وبالتالى يحدث الحرق فى الجسم بطرقة منتظمة، وهناك دراسات أكدت أن من كانوا يعانون من البدانة الشديدة بعد اتباعهم لأحد النظم الغذائية وإنقاص الوزن يقل معدلات التمثيل الغذائى وهو ما يفسر لماذا يزداد وزنهم عند اتباع نفس السلوك الغذائى السابق لهم بعد إنقاص الوزن.

وهناك خطوات يمكن أن تساعد فى إسراع معدل التمثيل الغذائى حتى لا تعود مرة أخرى للسمنة عن طريق استمرار ممارسة التمارين الرياضية التى تحافظ على كتلة العضلات وتحرق الدهون.

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