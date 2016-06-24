محافظ الفيوم يشهد حفل تدشين الحملة القومية للتبرع لمركز الأورام

شهد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، فعاليات حفل تدشين الحملة القومية للتبرع لصالح مركز أورام الفيوم تحت شعار (الفيوم ضد السرطان) الذى نظمته محافظة الفيوم بالتعاون مع الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، بنادى قارون الرياضى.

حضر الحفل اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد جبرتى سكرتير عامة المحافظة، والعقيد محمد عزمي المستشار العسكرى للمحافظة، والكابتن خالد الغندور نجم مصر ونادي الزمالك والفنان يوسف منصور والفنانة ميرنا وليد وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلين عن بيت العائلة فرع الفيوم وممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات وعدد من أعضاء مجلس النواب وحشود غفيرة من مواطنى المحافظة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري وكلمة ترحيب لرئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضي الاورام، ثم كلمة للكابتن خالد الغندور تحدث خلالها عن تجربة شخصية عاشها مع مرض والديه بالسرطان، حيث أكد دعمه الكامل لاستكمال مركز أورام الفيوم.

وفى كلمته أكد المحافظ حرصه على استكمال مركز الأورام، ذلك الحلم الذي طال انتظاره، مشيرا إلى أنه منذ تكليفه بالمسئولية أخذ على عاتقه استكمال هذا الصرح الطبى الذى توقف عن العمل منذ أكثر من 12 عاما.

وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة التعاون الدولي بشأن استكمال التجهيزات الانسانية والطبية الخاصة بالمبني كما تم التواصل مع مسئولي مستشفي 57357 وتم توفير الجهاز الاشعاعي بالمجان والذى تبلغ تكلفته 11 مليون جنيه.

كما أشار المحافظ إلى أنه سيتم توقيع برتكول تعاون مع مستشفي 57357 بشأن تدريب العاملين بمركز الاورام داخل المستشفي لتأهيلهم حتى يقدموا الخدمة العلاجية المتميزة، لافتا إلى أن مركز أورام الفيوم سيخدم مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة مثل بني سويف والمنيا ويخفف عنهم مشقة السفر إلى القاهرة والمراكز المتخصصة لتلقى العلاج.

وناشد محافظ الفيوم، خلال كلمته، جموع الحاضرين بضرورة التبرع لصالح مركز الأورام حتي يرى النور ويقدم خدماته الطبية والعلاجية فى أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر، أن التبرعات التلقائية من رجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب وممثلى بيت العائلة المصرية ومدارس الرسالة الخاصة والشخصيات العامة والمواطنين قد وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه منذ الأسبوع الماضى وحتى الآن.

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