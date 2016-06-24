افتتاح مستشفى الحميات والكبد بسعة 158 سريرا السبت

أكد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة فى الزقازيق، وأنه قام بجولة تفقدية للمتابعة سير العمل فى تلك المشروعات، خاصة أنها ستدخل الخدمة أول الأسبوع المقبل وكان بصحبته مسئولو الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية التى بها المشروعات.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه سيتم افتتاح مستشفى الحميات والكبد بمدينة الزقازيق بسعة 158 سريرا، ومكونة من بدروم ودور أرضى و5 طوابق علوية خاصة بالحميات والكبد، وسوف يفتتحها اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية يوم السبت الموافق ٢٦/٦/٢٠١٦.

وأشار الصناديلى إلى أنه جار أيضا تنفيذ لوحة كهرباء توزيع بقرية بهنباى التابعة لرئاسة المركز للحفاظ على الجهد الثابت للتيار وعدم ضعف الكهرباء حفاظا على المواطن أولا ولعدم تلف الأجهزة المنزلية واستمرار الكهرباء بدون انقطاع لأى سبب.

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