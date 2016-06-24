شباب "الأحرار الدستوريين" بالاسكندرية يبحث خطة "انتخابات المحليات"

اجتمعت أمانة الشباب بحزب الأحرار الدستوريين، مع محمد يكن أمين عام الحزب و الدكتور أمجد المصرى أمين عام المحافظة، للتنسيق والتشاور حول نشاطات واهتمامات الحزب فى المرحلة القادمة.

و صرحت هدى الساعاتى، أمين الإعلام، بأن الحزب تناول فى الاجتماع خطة الحزب للمرحلة القادمة وملف المحليات ودور الشباب فى بناء الحزب، والاستعدادات لخوض انتخابات المحليات واختيار الأمثل لتمثيله فى المحليات، و دور الحزب فى توعية المواطنيين بأهمية المشاركة فى الانتخابات المحلية.

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