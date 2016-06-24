مدير عام إقليم القناة وسيناء: الإسعاف تعمل بكامل طاقتها

أكد الدكتور خالد أبو هاشم، مدير عام إقليم القناة وسيناء ومدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، فى تصريخ خاص لليوم السابع، أن إسعاف محافظات إقليم القناة وسيناء تعمل بكامل طاقتها ولا توجد أية اضرابات والعمل يسير فى هدوء وبشكل طبيعى وبناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، مدير عام مرفق اسعاف بوزارة الصحة لأن رجال الإسعاف لا يحركهم إلا هم الوطن فمصلحة الوطن مصلحتهم العليا ويقدرون الموقف وظروف البلد جيدا ويؤدون واجبهم الإنسانى فى خدمة المرضى على مدار الساعة وعلى أكمل وجه.

وأشار ابو هاشم أن جميع المستحقات المالية والحوافز والمكافآت تصرف لجميع العالمين بمرفق الإسعاف فى جميع محافظات إقليم القناة وسيناء قد تم حلها بناء اهتمام د.احمد الانصارى رئيس الهيئة بالتدخل لدى وزارة الماليه.

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