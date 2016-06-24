بالصور .. تصالح عائلتى الأطرش والنجار بالسويس ينهى المعارك بينهما

نجحت جهود عائلات حى الجناين ولجنة التحكيم العائلات في تصالح عائلتى الأطرش والنجار بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس، وإنهاء الخلافات ووقف المشاجرات والصدامات بين العائلات.

وكانت الأزمة تصاعدت بين العائلتين بعد نشوب خلافات بين الشباب تسببت فى حدوث مشاجرات أصيب خلالها عدد من أبناء العائلتين بإصابات مختلفة.

واستضافت عائلة أبو عمار بمنطقة أبوترك بالكيلو 46، جلسة الصلح بين العائلتين التى جرت بحضور عدد كبير من ممثلى العائلات.

وقال فرج أبوعمار، المسئول عن استضافة جلسة الصلح، إن العائلتين من العائلات المحترمة والكريمة بحي الجناين وقبل الطرفان التصالح وتم ازالة أى خلافات بينهما، مؤكدا أن العائلات حريصة على أن يسود الحب والاحترام بينهم، مشيدا بلجنة الصلح ونجاحها فى لم شمل العائلات وإنهاء الخلافات.



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فرج أبوعمار ولجنة التحكيم



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لجنة التحكيم بين العائلات



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أبناء العائلات المتصالحة



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عناق بعد الصلح بين أبناء العائلات

بالصور.. إنهاء خصومة بين عائلة بريف السويس وأبناء قبيلة بدوية

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