قطار الإكسبريس يقف فى "كفر البطيخ" تيسيرا على أهالى دمياط

وعدت هيئة السكة الحديد، بالموافقة على وقوف قطار الاكسبريس بمدينة كفر البطيخ خلال رحلاته اليومية علي خطوط دمياط - القاهرة ودمياط - الإسكندرية، وذلك بناء على مخاطبة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط لوزارة النقل وهيئة السكة الحديد.إعلان - Ads إعلان - Ads
محافظ دمياط يبحث إجراءات إقامة معرض للأثاث فى جناح الصندوق الاجتماعى
ويعد ذلك مطلبا ملحا وحيويا لأهالى مركز ومدينة كفر البطيخ تيسيرا عليهم فى رحلات السفر بالقطار بدلا من الانتقال لمدينة كفر سعد او مدينة دمياط، جاء ذلك خلال لقاء محافظ دمياط بمدير عام السكة الحديد بدمياط سعيد البنا.
محافظ دمياط يبحث إجراءات إقامة معرض للأثاث فى جناح الصندوق الاجتماعى
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