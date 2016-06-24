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قطار الإكسبريس يقف فى "كفر البطيخ" تيسيرا على أهالى دمياط

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قطار الإكسبريس يقف فى "كفر البطيخ" تيسيرا على أهالى دمياط قطار الإكسبريس يقف فى "كفر البطيخ" تيسيرا على أهالى دمياط
وعدت هيئة السكة الحديد، بالموافقة على وقوف قطار الاكسبريس بمدينة كفر البطيخ خلال رحلاته اليومية علي خطوط دمياط - القاهرة ودمياط - الإسكندرية، وذلك بناء على مخاطبة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط لوزارة النقل وهيئة السكة الحديد.

ويعد ذلك مطلبا ملحا وحيويا لأهالى مركز ومدينة كفر البطيخ تيسيرا عليهم فى رحلات السفر بالقطار بدلا من الانتقال لمدينة كفر سعد او مدينة دمياط، جاء ذلك خلال لقاء محافظ دمياط بمدير عام السكة الحديد بدمياط سعيد البنا.

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