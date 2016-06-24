"الأعلى للجامعات" يلغى النظام الإقليمى لكليات جامعة العريش فى التنسيق

صرح الدكتور حبش النادى ، رئيس جامعة العريش، بأن المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته على إلغاء النظام الاقليمى لكليات جامعة العريش فى التنسيق، عدا كلية التربية والموافقة النهائيه على كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية كأول كلية من الكليات الجديده لجامعة العريش سيتم إدراجها فى التنسيق .

وأضاف النادى، فى تصريحات صحفية، أنه تم الحصول على موافقة مبدئية من وزير التربية والتعليم بتجديد اتفاق البروتوكول الخاص بتأجير المبنى الخاص بكلية التربية الرياضية بالمساعيد.

رئيس جامعة العريش يشيد بقرار رئيس جامعة السويس بعودة "التعليم المفتوح"

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