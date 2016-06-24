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حبس حلاق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش أمام مسجد ببولاق الدكرور

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حبس حلاق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش أمام مسجد ببولاق الدكرور حبس حلاق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش أمام مسجد ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس حلاق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة لترويجها على عملائه.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد اتجار "على.ا" حلاق بالمواد المخدرة، ولقائه عملائه أمام مسجد السنية بشارع ناهيا فى بولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن النقيب أحمد فايز وأمين شرطة هشام أبو زهرة من ضبط المتهم وبحوزته 15 قطعة من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار، فحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة إلى النيابة للتحقيق.

حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بحيازة كمية من الحشيش فى بولاق الدكرور
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