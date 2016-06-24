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سفير جنوب السودان بالقاهرة:التوزيع العادل وعدم الإسراف بالمياه يحل أزمة النيل

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سفير جنوب السودان بالقاهرة:التوزيع العادل وعدم الإسراف بالمياه يحل أزمة النيل سفير جنوب السودان بالقاهرة:التوزيع العادل وعدم الإسراف بالمياه يحل أزمة النيل
أكد السفير انتونى كون سفير جنوب السودان بالقاهرة، أن مشكلة مياه النيل والصراعات القائمة عليها فى الوقت الحالى سوف تنتهى فى حالة التوزيع العادل بين الدول على حسب الاحتياجات، وعدم الإسراف فى الاستخدام واستغلال المياه بالطريقى المثلى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش تواجده بالاحتفال بيوم إفريقيا بجامعة الإسكندرية، إن مياه النيل هى حق للجميع وليست مكفولة لأحد بعينه، مشيراً إلى أهمية دور الخارجية المصرية خلال الفترة الحالية لسعيها لحل أزمة مياه نهر النيل حتى لا تتأثر الدول ومصر من الصراعات القائمة.

وأشار سفير جنوب السودان إلى أن لها فضل كبير على الدول الإفريقية، وساهمت فى تنمية وتعليم أبناء القارة من خلال الالتحاق بالجامعات والمدارس المصرية، وفتحت أبوابها للوافدين منذ عشرات السنين، وتعد رائدة فى التعاون وتقديم المبادرات، مؤكداً أن العلاقات الوطيدة بين مصر ودول إفريقيا ستفتح مجالات عديدة خلال الفترة القادمة للتنمية.

سفير جنوب السودان بالقاهرة: التعليم ساعد فى توطيد علاقاتنا مع مصر
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