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السعودية تحذر مواطنيها فى تركيا من أماكن التجمعات والمناطق الحدودية

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السعودية تحذر مواطنيها فى تركيا من أماكن التجمعات والمناطق الحدودية السعودية تحذر مواطنيها فى تركيا من أماكن التجمعات والمناطق الحدودية
حذرت السفارة فى العاصمة التركية أنقرة، مواطنيها المتواجدين أو المسافرين إلى هناك بالابتعاد عن أماكن التجمعات.

ونشرت السفارة على موقعها الرسمى بـ"تويتر"، بيانا قالت فيه:"تجدد السفارة السعودية في أنقرة تنبيه المواطنين القادمين إلى تركيا، والمقيمين فيها بضرورة الابتعاد عن أماكن التجمعات المزدحمة والمناطق الحدودية، وتوخى الحيطة وعدم التردد فى الاتصال بها عند الحاجة للمساعدة".


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