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رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان: عجز الموازنة وصل لـ 600 مليار جنيه

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رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان: عجز الموازنة وصل لـ 600 مليار جنيه رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان: عجز الموازنة وصل لـ 600 مليار جنيه
أكد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تواجه مصاعب اقتصادية، موضحاً أن الدخل وكل المتحصلات 632 مليار جنيه فى حين أن المصاريف تصل لأكثر من ألف مليار، بما يعنى أن هناك عجز للموزانة 350 مليار بجانب أقساط الديون التى تصل لـ 250 مليار بما يصل لـ 600 مليار عجز فى الموزانة العامة للدولة.

وقال "كمال"، فى مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"،:"علينا مسئولية كبيرة فى هذه المرحلة من خلال ترشيد الاستخدام والحفاظ على مصر وحمايتها وكل واحد يعمل فى موقعه كى تخرج من هذا النفق وتنطلق باقتصاد متطور وقوى من خلال يقظة المصريين وجهدهمم، وأتصور أننا فى موقف وتحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تضافر كل الجهود لمصلحة الوطن"، مضيفا :"إن شاء الله مصر تخرج من النفق المظلم وتنطلق بقوة".

وأشاد بوصول حاملة الطائرات ميسترال، قائلاً :"القيادة السياسية أخذت مصر لبر الأمن والحمدالله الذى مكننا من امتلاك ميسترال التى تمثل إضافة مؤثرة للقوات المسلحة ودعم كبير للقوات البحرية".

النائب كمال عامر: نبحث الدور التشريعى المناسب لمواجهة "التضخم السكانى"
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