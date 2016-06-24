أستاذة فقه عن زواج كويتى بأربعة سيدات فى ليلة واحدة:"حلال.. والموضوع صعب"

علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على زواج كويتى بأربعة سيدات فى ليلة واحدة، مشددة على ضرورة أن يعدل بينهن.

وقالت "سعاد صالح"، فى مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"،:" هذا الأمر له جوانب عديدة أحدها دينى واجتماعى أو عرفى، ومن ناحية الشرع طالما الزواج هو فى حدود الأربعة اللواتى حددهن الله عز وجل فهو حلال، لكن عملية زواجه بهم فى يوم وليلة واحد، هل سيضمن القدرة البدنية والقدرة فى المشاعر التى تسبق الدخول بالزوجة أم سيمثل على واحدة وسيعطى الأخرى مشاعر أخرى؟..الموضوع صعب جدا لكى يعدل الإنسان عدلا تاما بين أكثر من زوجة".

وتابعت:"إذا كانت الزوجات سعيدات ووعدهن بالعدل فلا بأس..لكن الأهم أن لا يحمل طاقته فوق قدرها، وعليه أن يعدل بينهن بالعدل الذى يرضاه الله"، مستطردة:"الليلة ستقسم ساعات على الأربعة وإلا لا يكون عادلاً.. أقول له اتقى الله وحافظ على نفسك صحيا ومشاعرك وكل شىء وحاول تقسم الأيام بينهن وأن يكون هناك تراضى وصداقة وأخوة حتى تستريح أيها الزوج".

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