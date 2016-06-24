ضبط 250 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغردقة

شنت مباحث تموين البحر الأحمر، اليوم حملة مكبرة على محلات المواد الغذائية، والمطاعم، بمنطقة طريق شيراتون القديم بمدينة الغردقة.

تمكنت الحملة التى قادها المقدم شريف عبد المجيد رئيس مباحث تموين البحر الأحمر، من ضبط أكثر من 250 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ما بين " شيبسيات مختلفة الأنواع والأحجام وأنواع كثيرة من البسكويت، وحلويات، وكنزات، ومياه غازية، ومياه شعير، وعصائر مختلفة الأنواع والأحجام".

تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى العرض على النيابة العامة.

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