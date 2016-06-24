5 نصائح لاستمتاع طفلك بصحة جيدة.. ابعديه عن الموبايل والكمبيوتر

وفى هذا الإطار يقدم تقرير الموقع الهندي بعض النصائح لاستمتاع الأطفال بصحة جيدة، وتتضمن الآتى:
1- من الضرورى الاهتمام بممارسة طفلك ببعض الرياضات على الأقل بضعة أيام فى الأسبوع منها الكاراتيه والسباحة، بحيث تعزز من صحتهم وتجعلها بحالة جيدة.
2- قضاء الوالدين بعض الوقت مع أطفالهما يوميًا عند ممارستهما للرياضة، فهذا يساعد على الأطفال تعزيز ثقتهم بنفسهم والاندماج مع والديهما.
3- الالتزام بتحديد قواعد ومقدار من الوقت لأطفالك عند إنفاقهم الوقت فى استخدامهم الموبايل أو العاب الفيديو، وإعطائهم ساعة فى ممارسة بعض الرياضة فى الهواء الطلق.
4- يمكنك التحدث إلى طفلك ومعرفة مدى حبه فى الانضمام إلى الفريق المفضل له ويكون سعيدًا بالأشخاص الذين يتواجدون معه.
5- من الضرورى التحدث لأطفالك وتوعيتهم حول أهمية أن يكونوا لديهم لياقة بدينة وتوعيتهم بأخطار إنفاقهم الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر أو تناولهم الوجبات السريعة غير الصحية.
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