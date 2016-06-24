5 نصائح لاستمتاع طفلك بصحة جيدة.. ابعديه عن الموبايل والكمبيوتر

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن معظم الأطفال فى الوقت الحالى ينفقون الكثير من الوقت فى اتباعهم العديد من أنماط الحياة غير الصحية باستخدامهم الهواتف المحمولة أو قضائهم الكثير من الوقت أمام شاشات الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو، التى تصيبهم بالعديد من المشاكل الصحية مثل مرض السكر أو السمنة وضعف جهاز المناعة.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير الموقع الهندي بعض النصائح لاستمتاع الأطفال بصحة جيدة، وتتضمن الآتى:

1- من الضرورى الاهتمام بممارسة طفلك ببعض الرياضات على الأقل بضعة أيام فى الأسبوع منها الكاراتيه والسباحة، بحيث تعزز من صحتهم وتجعلها بحالة جيدة.

2- قضاء الوالدين بعض الوقت مع أطفالهما يوميًا عند ممارستهما للرياضة، فهذا يساعد على الأطفال تعزيز ثقتهم بنفسهم والاندماج مع والديهما.

3- الالتزام بتحديد قواعد ومقدار من الوقت لأطفالك عند إنفاقهم الوقت فى استخدامهم الموبايل أو العاب الفيديو، وإعطائهم ساعة فى ممارسة بعض الرياضة فى الهواء الطلق.

4- يمكنك التحدث إلى طفلك ومعرفة مدى حبه فى الانضمام إلى الفريق المفضل له ويكون سعيدًا بالأشخاص الذين يتواجدون معه.

5- من الضرورى التحدث لأطفالك وتوعيتهم حول أهمية أن يكونوا لديهم لياقة بدينة وتوعيتهم بأخطار إنفاقهم الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر أو تناولهم الوجبات السريعة غير الصحية.

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