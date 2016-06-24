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عمر جابر يتحدث عن أول مخالفة سيارة في سويسرا بعد ساعات من استلامها

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عمر جابر يتحدث عن أول مخالفة سيارة في سويسرا بعد ساعات من استلامها عمر جابر يتحدث عن أول مخالفة سيارة في سويسرا بعد ساعات من استلامها

سرد عمر جابر لاعب بازل الجديد موقفا طريفا حدث له في أول أيامه بسويسرا بعد انتقاله لفريقه الأوروبي.

عمر جابر بدأ مشواره مع بازل قبل أيام استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 23 يوليو المقبل بعد إتمام انتقاله من الزمالك.

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وتحدث اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع قناة الحياة من سويسرا في مداخلة هاتفية، وكل ما يلي على لسانه.

"استلمت سيارتي الخاصة من النادي يوم الأربعاء، وبعد ساعات من استلامها عوقبت بمخالفة".

"كنت في طريقي لتناول الافطار في مكان عام، فوضعت سيارتي في مكان غير مخصص لذلك دون أن أعرف".

وعلق لاعب الزمالك السابق على مشوار سويسرا في بطولة يورو 2016 خاصة بعد صعود الفريق لدور الـ16.

"الأجواء هنا في الشوارع جميلة للغاية بعد نتائج سويسرا الإيجابية في اليورو".

وأتم مازحا "لقد أصبحت سويسريا".

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