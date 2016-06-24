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مقتل وإصابة 54 جنديا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش ببنغازي

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مقتل وإصابة 54 جنديا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش ببنغازي مقتل وإصابة 54 جنديا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش ببنغازي
لقى 9 من جنود قوات الجيش الليبى مصرعهم وأصيب 45 آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم"داعش"، بالمحور الغربى ببنغازي.

وأكد مصدر بمركز بنغازى الطبى الليلة وصول 9 قتلى و 45 جريحا من الجيش، مركز بنغازى الطبى جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش الليبى وتنظيم "داعش" بالمحور الغربى ببنغازي.

وأضاف المصدر أن الوضع صعب جدا فى قسم الطوارئ الأمر الذى أوجب استدعاء جميع أطباء الجراحة و العظام بمستشفيات الهوارى و السابع من أكتوبر و مركز بنغازى الطبى للالتحاق بقسم الطوارئ بمركز بنغازى الطبى .

ويشهد المحور الغربى لمدينة بنغازى منذ أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبى والوحدات المساندة لهم المتمركزة بالمحور مع تنظيم «داعش» والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه، كما شن سلاح الجو الليبى غارات جوية استهدف فيها مواقع وتجمعات التنظيم.
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