حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 24 يونيو 2016

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 24/6/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى>الثبات على المواقف العملية أهم ما يميز مولود العذراء، لكن هناك بعض المواقف التى تحتاج إلى تغييرات بسيطة فى القرارات من أهمها المشكلات العملية التى تحتاج إلى مرونة فى التعامل حتى لا تتخذ قرارات متسرعة ومتهورة تندم عليها بعد ذلك.>برج العذراء على الصعيد العاطفى>التعامل مع الأصدقاء وفقًا لما تحمله لهم فى قلوبهم، يضعك فى الكثير من المواقف السيئة وسوء الظن، لذلك عليك أن تعرف أن طريقة الآخرين مختلفة عن طريقة تفكيرك، وأن النيات لن تكون دليلاً على طيبة قلبك وحسن ظنك بالآخرين، ثق فى نفسك ولا تسمح للآخرين بتغيير شخصيتك.>على الصعيد الصحى>الاستغناء عن بعض العادات السيئة مثل التدخين والنوم غير المنتظم يعيد إليك عافيتك ويساعدك على استعادة ضبط يومك، تحتاج إلى السير وفقًا لنظام صحى فى حياتك بشكل عام حتى تتخلص من المشكلات التى تزعجك فى ساعات يومك.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حياة متوترة هذه الفترة خاصة أن علاقاته مع كثير من الأصدقاء أصبحت فى توتر مستمر بسبب انشغاله الدائم عنه وانخراطه فى العمل، يحتاج مولود العذراء إلى أخذ قسط من الراحة حتى يستعيد قوته وحياته الطبيعية.>برج الحمل على الصعيد المهني:>قد يعرض عليك فرصة عمل جديدة أو تأتى فرصة للدراسة بالخارج التغيير مطلوب لا تخشى من اتخاذ القرارات الحاسمة إذا اقتضت الضرورة فقد تنتقل إلى مرحلة أخرى تغير من حياتك بالكامل نحو الأفضل.>على الصعيد العاطفي>قد تعانى من بعض المشاكل غير المتوقعة فى علاقتك مع الشريك عليك الصبر تمامًا فى تلك المرحلة وإلا سوف تنقلب بآثار سلبية بشكل كبير قد تدمر العلاقة تمامًا وسوف تندم كثيرًا بعد فوات الأوان.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>صحتك جيدة إلى حد كبير هذه الأيام ولكن يبدو أن بحاجة إلى اتباع نظام غذائى صحى فتناولك للطعام خارج المنزل كثيرًا قد يعرضك لوعكات صحية مفاجئة أنتَ فى غنى عنها.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>التغيير مطلوب وجيد لا تتردد فى اتخاذ القرارات الحاسمة نحو انتقالك لمراحل وأماكن أخرى عليك التحلى بروح المغامرة واكتشاف الأفاق الجديدة. اليوم قد يحمل لك مفاجئة سعيدة غير متوقعة من شخص عزيز على قلبك.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 24/6/2016

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 24/6/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>لا تحب التعامل مع جميع الأشخاص المحيطين بك على الرغم من طبيعتك الاجتماعية، لكن أصحاب الأفكار التى لا تتفق مع آرائك فى بعض نواحى العمل، يسببون لك مصدرا دائما للإزعاج ولذلك تحاول دائمًا الابتعاد عن أماكن تواجدهم، وتنتهى دائمًا المواقف التى تجمعك بهم، بكلمات سخيفة تطلقها كعادتك للتعبير عن رأيك فيهم.>على الصعيد العاطفي:>تكره الروتين وتفضل دائمًا الحرية والتواجد مع الأصدقاء دائمًا، لكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تطبق فيها ذلك من أبرزها حياتك العاطفية، عدم التأكد من مشاعرك تجاه شخص معين تلزمك بعدم الدخول فى حياة هذا الشخص أو محاولة إقامة علاقة عاطفية معه، تأكد من مشاعرك أولاً ثم حدد خطواتك الجادة وشكل العلاقة التى تناسب طباعك.>برج القوس على الصعيد الصحي:>تحافظ على صحتك النفسية دائماً بالسفر والاستجمام، وأخذ قسط من الراحة من ضغوط العمل والحياة بشكل منظم، ما ينعكس على حالتك النفسية التى غالبًا تتحسن بمجرد الجلوس على البحر واستنشاق الهواء الطلق، مع الأصدقاء وأجواء الضحك والمزاح.>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، يتعامل فيها بطبيعة مولود القوس المحبة للحياة والحرية، والابتعاد عن الأجواء الروتينية فى كل شىء، مهما كان بسيطا، والسفر والبحر هم سلاحه لمقاومة الحالة المزاجية السيئة والمحافظة على استقرار الحالة الصحية.>الأسد على الصعيد المهني:>حالة من الارتباك المهنى تواجهها بعدما حاولت كثيراً الابتعاد عن المواقف المزعجة التى تتعرض لها بسبب ردودك على كل شىء، والتعامل مع بعض الأشخاص فى محيط العمل أصبح يشكل عبئًا كبيرًا عليك، حاول ألا تترك نفسك كثيرًا فى هذه الحالة، حتى لا تأخذ قدر من تركيزك فى العمل، فأنت تحتاج إلى محو الصورة التى ثبتتها عنك بعض المواقف.>على الصعيد العاطفي:>الحالة العاطفية فى حاجة إلى استعادة زهوها وجمالها، فأنت تعيش حالة من حالات الاحتياج العاطفى، مشاعرك تقودك نحو شخص ما ربما تكون الصدفة وحدها هى من جمعتكم، تحاول إقناع نفسك أن المشاعر الموجودة داخلك تجاهه لا تتخطى حاجز الإعجاب، لكنك تعرف جيداً إنك مخطئ، واحذر الخوض فى علاقة يترأسها الاحتياج فقط، تأكد من حبك أولاً.>برج الأسد على الصعيد الصحي:>تعانى من عدد من الأعراض المرضية نتيجة انفعالاتك الدائمة والتفكير الطويل، لذلك تحتاج إلى إعطاء عقلك ولو أجازة قصيرة حتى تستطيع أن تتعايش مع حياتك وتفاصيلها بشكل هادئ بعيدًا عن حالة التوتر التى تضع نفسك داخلها دائمًا.>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد:>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الارتباك العاطفى والمهنى، ربما يكون كثرة التفكير هى أحد الأسباب التى أدت إلى وصولك لهذه المرحلة، لا يمكن أن تتخلى عن بعض مبادئك فى التعامل مع الأشخاص، ولذلك تأخذ وقت طويل فى تحديد شك العلاقات.>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>مشاكل غير متوقعة فى مجال العمل تبدأ من اليوم سوف يتسبب فيه بعض الأشخاص الذين يغيرون من نجاحك وأنت تعتبرهم أصدقائك عليك الحذر جيدًا والتعامل بحرص ولا تعطى ثقتك لمن لا يستحقها.

على الصعيد العاطفي

>عودة صديق أو حبيب غائب من فترة تدخل على قلبك الكثير من السعادة وتعيد لديك ذكريات أيام جميلة مضت. يبدو أن علاقتك بالعائلة ليست جيدة منذ فترة طويلة عليك أن تبدأ فى تحسينها من اليوم حتى لا تحدث مشاكل لا حاجة لها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>تعانى من الأرق الشديد وتحتاج بشدة إلى نيل قسط من النوم الهادئ عليك أن تتناول المشروبات الساخنة التى تساعدك على ذلك أو تمارس بعض التمارين التأملية ولكن لا تتجه أبدًا إلى تناول الحبوب المنومة أو المهدئة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>هناك مشكلة كانت تقف عائق أمامك منذ فترة طويلة، ولم تستطع التوصل إلى حلول جذرية لها قد يساعدك بعض اصدقائك فى التوصل إلى حلول منطقية، عليك فقط أن تحكم صوت عقلك وسوف يرشدك للطريق.

برج الحوت حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الحوت مستقرة لحد كبير فثقة مديرك فيك تجعلك دائمًا متحمسًا لإنجاز المزيد من المهام، كن على يقين أن الأيام المقبلة تحمل لك الكثير من الأخبار السارة الخاصة بالعمل.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الحوت العاطفية هادئة لحد كبير، فشريكك يسعى دائمًا لرضائك وبدورك التزم بالإخلاص له فحياتكما العاطفية ستزداد رومانسية الفترة المقبلة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الحوت شهر رمضان كان السبب فى وضعك على الطريق الصحيح، فأنت تتناول وجبات صحية، فعليك أن تلتزم بذلك حتى بعد انتهاء شهر رمضان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أنك ستبدأ مشروعا جديدا مهما مع عدد من أصدقائك المقربين، ورغم الإحباط التى ستتعرض لها فى بادئ الأمر إلا أنك ستنجح فى إنجازه على أكمل وجه.

برج الدلو حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>الحياة العملية لمواليد برج الدلو تستحق المزيد من التركيز، فلا تكن شخصا مهملا واجعل حياتك العملية محط اهتمامك حتى تعيش فى أجواء هادئة بالعمل.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج الدلو العاطفية تستحق منك الكثير من الدعم لتصبح حياتك أكثر رومانسية، اقترح على شريكك تناول وجبه عشاء رومانسية مع شريكك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الدلو انت مازلت تعانى الكثير من اضطرابات المعدة، فحاول الاستغناء عن العادات الغذائية السيئة لتتحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان عليك التخلص من الطاقة السلبية التى تحيطك، فلا تتردد من أخذ فترة راحة قصية لكى تتحسن حالتك المزاجية.

حظك اليوم السرطان الجمعة 24/6/2016

>حظك اليوم لبرج السرطان:>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:>راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميزًا جدًا عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.> حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:>الحب سيغزو حياتهم، ولأول مرة سيشعرون بحالة كبيرة من التحسن على مستوى علاقاتهم العاطفية، ويستطيعون التعبير عن حبهم لشركاء حياتهم.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

>يفضل أن يستمعوا لتعليمات الطبيب جيدًا دون أى تقصير حتى لا يقعوا فى مشاكل صحية كبيرة.

>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>راحة نفسية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى العمل، فمزيد من التألق والحضور وقدرة على المشاكل ستجعله مميزًا جدًا عن باقية زملائه وستجعله الشخص الأفضل بالنسبة لرؤسائه.

>برج العقرب حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

>قدراتك تجعلك دائمًا فى المقدمة، فالحياة العملية لمواليد برج العقرب من أفضل لأفضل، فإصرارك على النجاح وإنجاز مهامك على أكمل وجه سيجعلك دائمًا محط إشادة.

على الصعيد العاطفي:

>حياة برج العقرب العاطفية ستعود خلال هذه الفترة من جديد للاستقرار، لكن عليك أن تكون أكثر حكمة فى التعامل مع شريكك كونه تحمل الكثير من أجل الحفاظ على علاقتكما.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج العقرب تعود حالتك الصحية من جديد للتدهور بسبب عصبيتك المفرطة وإهمالك تناول الطعام جيدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن الفترة المقبلة ستقابل عددا من أصدقاء القدامى، فلا تتردد من إعادة توطيد علاقتك بهم.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24/6/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>أنت إنسان متحمل للمسئولية بشكل كبير وذلك يضعك دائمًا فى ضغط وتوتر ويؤدى بك إلى بعض التصرفات العصبية التى قد تزعج أصدقائك فى محيط العمل منك خاصة أن كنت فى موضع قوة أو إدارة حاول أن تتمالك اعصابك حتى لا تصنع من حولك الأعداء.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

>لا تعلق قلبك بمن لا يستحقه ولا تدخل فى علاقات غير محسوبة سوف تؤدى إلى مزيد من الوجع والانكسارات عليك أن تستمع لصوت عقلك فقط هذه الأيام هو من سيرشدك للطريق الصحيح.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تعانى من السمنةه ولا تستطيع السيطرة على وزنك هذه الأيام يبدو أنك بحاجة ماسة إلى التزام حمية غذائية ولكن لا تقسى كثيرًا على نفسك حتى لا تتراجع عنها كعادتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>دائمًا ما تتغلب عاطفتك على قلبك فى كل قراراتك عليك أن تحذر كثيرًا هذه الأيام وتستمع إلى صوت عقلك بدءًا من اليوم. العصبية والتوتر غير مفيد فى مجال العمل عليك تمالك أعصابك بقدر الإمكان

برج الثور حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

برج الجدى حظك اليوم الجمعة 24/6/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى..>عدم إجادتك للتعامل مع الأجواء الروتينية فى العمل يزيد من شعورك الدائم بالضيق والإنزعاج، أنت من الشخصيات التى لا تحب أن تعمل تحت ضغط، وتفضل العمل فى أجواء من الحرية، حتى يستطيع أن يبدع ويطرح أفكار مميزة تلقى كثيرًا من إعجاب رؤسائه.>برج الثور على الصعيد العاطفى>مجموعة من المشكلات تسيطر على علاقتك بشريك حياتك بسبب عدم تقبلك لبعض القيود التى تفرضها عليك العلاقة العاطفية، بالرغم من غيرتك الشديدة على من تحب، إلا أن الغيرة الصادرة من شخص ىخر عليك تشعرك بالضيق وربما يزيد شعورك ويصل إلى حد الغضب إن تكررت فى أوقات متقاربة.>على الصعيد الصحى>التنويع بين الأصناف التى تتناولها فى وجباتك الغذائية يزيد من قوتك الجسدية، ويجعل جسمك قادرا على مواجهة المراض خاصة أن الفيتامينات تزيد من مناعة الجسم، وتجعله غير قابل للإصابة بالأمراض بسهولة.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من حالات الضيق العام بسبب الروتين فى العمل والقيود التى يفرضها عليه شريك حياته، ويجعله ينفر من استكمال العلاقة، عليك بعدم الانتباه إلى جميع المواقف التى تزعجك مرة واحدة والتعامل بمرونة أكثر من ذلك.>برج الجدى على الصعيد المهنى>للضغوط والأجواء المتوترة تحبط أفكارك، ساعد نفسك على تخطى هذه العقبات حتى لا تضيع تعب السنوات السابقة، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تتأقلم على الأوضاع الحالية، مجهودك يتطلب منك أن تكون أكثر ثباتًا وقوة ولا تدع للآخرين فرصة لإيذائك نفسيًا.>برج الجدى على الصعيد العاطفى>الجميع يتهمك أنك كتلة من الجليد يصعب ذوبانها ولا تعرف شيئًا عن المشاعر، لكن قليل من يفهم طبيعة شخصيتك التى لا تملك القدرة على التعبير عن الحب بالحديث، فأنت من أنصار التعبير الفعلى عن الحب، وأفعالك دائمًا خير وسيلة للدفاع عن نفسك، فلا تتغير من أجل احد.>على الصعيد الصحى>وعكة صحية خفيفة لكنها تزيد من شعورك بالآلام الأسنان التى ألمت بك منذ فترة، تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، الابتعاد عن المشروبات المنبهة أول طرق العلاج الخاصة بك، وتنفيذ تعليمات الطبيب يزيد من سرعة شفائك.>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى ان يعيش فترة صعبة فى حياته العاطفية يتأكد فيها أن أسلوبه فى الحب مختلف ويصعب على أى شخص التعامل معه واستيعابه، يحتاج مولود الجدى إلى الثقة فى النفس والتأكد أن الطباع لا يمكن أن تغير بسهولة.