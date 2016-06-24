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بالصور.. ألف فدان مهددة بالبوار بقرية شبرابابل بالمحلة لعدم وجود مياه للرى

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بالصور.. ألف فدان مهددة بالبوار بقرية شبرابابل بالمحلة لعدم وجود مياه للرى بالصور.. ألف فدان مهددة بالبوار بقرية شبرابابل بالمحلة لعدم وجود مياه للرى
معاناة يعيشها الفلاحون بقرية شبرابابل التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية، بعد أن أصبحوا مهددين بالفقر والمرض، بسبب بوار أراضيهم التى تبلغ مساحتها أكثر من ألف فدان لعجزهم عن ريها بسبب جفاف ترعة اليمنى وترعة الخليج، وعدم وصول المياه لنهايات الترع بعد انسدادها بمخلفات المنازل لإلقاء الأهالى مخلفاتهم بها، مما أدى لانسداد مواسير الصرف المغطى المار بالقرية.

ولجأ الفلاحون لاستخدام مياه المصارف فى الرى وهو ما تسبب فى إصابة عدد كبير من المواطنين بالفشل الكلوى وأمراض الكبد، وأرسل الأهالى عشرات الاستغاثات لمحافظة الغربية ومديرية الرى لسرعة التحرك لتسليك الترعة حتى يتمكنوا من استخدامها فى الرى ولكن دون فائدة.

يقول عبد المجيد أبو الريش أحد أبناء القرية: "رحنا للمحافظ ومقابلناش، وحولنا لمجلس المدينة بالمحلة وعرضنا عليه المشكلة، وقرر تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لفحص المشكلة، وانتقلت لجنة للقرية لفحص الشكوى، ولم تقدم الحل حتى الآن ولم يتم بحث مطلبنا وتطهير الترعة، وعرضنا توفير المبالغ المالية لتطهيرها على أن توفر الأجهزة الأمنية الكراكات وتسليكها، ولكن لم يتم البت فى مطلبنا حتى الآن مما دفعنا لاستخدام مياه المصارف فى الرى، ودق الطلمبات التى لا تكفى لرى فدان واحد، وهو ما يهدد ألف فدان بالقرية بالبوار".

وتابع: "فى الوقت الذى ينادى فيه الرئيس باستصلاح مليون ونصف فدان، يتجاهل المسئولون بالرى فى محافظة الغربية، مشاكل الفلاحين لتوفير مياه نظيفة لرى أراضيهم.. بنشترى خزانات مياه من القرى المجاورة لرى الأراضى بالإضافة إلى استخدام مياه الطلمبات التى جفت نتيجة لزيادة الضغط عليها".

وأضاف: "تقدمنا بعشرات الشكاوى لوكيل وزارة الرى لتطهير الجزء الواقع داخل القرية من ترعة اليمنى وترعة الخليج إلا أنهم رفضوا عمليات التطهير بحجة أنها تتبع الوحدة المحلية لمركز المحلة.

واستغاث أبو الريش بالرئيس السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لسرعة التدخل لإنقاذ الأراضى من البوار.

وأضاف عبد الرحمن عبد اللا - أحد أبناء القرية - : "اشتكينا للوحدة المحلية وفى مجلس المدينة على مدار عام كامل ولكن دون فائدة، وهناك ألف فدان مهددين بالبوار ومش عارفين نزرع أرضنا، وبنروى الأرض من مصرف زفتى الذى يحمل مخلفات مصانع الكتان والمصانع التى تلقى مخلفاتها عليه".

وأردف: "توجهنا إلى محافظ الغربية لوضع حلول عاجلة للأزمة، وشكل لجان من مجلس المدينة لإجراء معاينة على الطبيعة ولم يتحرك أحد حتى الآن، مشيرا إلى أن الترعة بعد تغطيتها تم إلقاء المخلفات بها مما تسبب فى انسدادها، وعدم وصول المياه حتى نهايتها، وهو ما أدى لجفاف الأرض، واستئجرنا الكراكات لتنظيف الترعة أكثر من مرة ولكن دون فائدة".

وأكد أن أهالى القرية أرسلوا شكاوى لمجلس الوزراء، يطالبونه بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة لتوفير المياه الصالحة للزراعة للحفاظ على الأراضى حتى لا يلجأ أصحابها لتبويرها والبناء عليها".

الترعة (1)
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المواطن عبد المجيد أبو الريش

الترعة (2)
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جفاف الترعة بقرية شبرابابل

الترعة (3)
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القمامة تسبب فى جفاف الترعة بالقرية

الترعة (4)
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انسداد الترعة بالقمامة

الترعة (5)
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مخلفات المنازل بالترعة

الترعة (6)
>

القمامة تجحب المياه من الوصول للترعة

الترعة (7)
>

بوار الأرض بسبب عدم وجود مياه

الترعة (8)
>

الأهالى يلجأون للمصارف لاستخدامها فى الرى

الترعة (9)
>

الأرض الزراعية تحتاج للمياه

الترعة (10)
>

جفاف الترعة

الترعة (11)
>

بوار الأرض الزراعية بسبب عدم وصول المياه لها

الترعة (12)
>

المصرف يستخدم فى الرى

الترعة (13)
>

مياه المصرف يستخدم فى الرى

الترعة (14)
>

جزء مغطى من الترعة

الترعة (15)
>

مصرف زفتى يستخدم فى رى الأراضى

الترعة (16)
>

جفاف الأرض بسبب عدم وصول المياه لها

الترعة (17)
>

بوار الأرض بسبب عدم وصول المياه لها

الترعة (18)
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بوار الأرض


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مصر 365

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