مجموعة الزمالك - رسميا.. استبعاد وفاق سطيف من دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استبعاد نادي وفاق سطيف الجزائري من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بسبب شغب الجماهير.

شغب جماهيري كبير شهدته الدقائق الأخيرة من لقاء وفاق سطيف وصن داونز في الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضمم الزمالك وإنيمبا النيجيري. (طالع التفاصيل)

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق ما تقوله لائحة الاتحاد الإفريقي بهذا الشأن، وأكد إمكانية الإطاحة بالنادي الجزائري من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استبعاد وفاق سطيف من البطولة.

وكانت صحيفة الهداف الجزائري قد أكدت أن الاتحاد الإفريقي أبلغ نادي وفاق سطيف باستبعاده رسميا من البطولة.

واجتمعت اللجنة المختصة بالاتحاد الإفريقي مساء يوم الخميس واستقرت وبناء على المادة 12 فقرة 3 من لائحة الاتحاد على استبعاد وفاق سطيف.

وتنص المادة 12 فقرة 3 من لائحة الاتحاد الإفريقي على الأتي:

"في حالة تم إجبار حكم المباراة على إيقافها قبل الوقت الأصلي بسبب اقتحام أرض الملعب أو العنف ضد الفريق الزائر، يتم اعتبار الفريق المضيف خاسرا ويتم إقصائه من المسابقة".

وهو ما أكده الحكم في تقريره.

موقف المجموعة

وسيتم اعتبار لقاء وفاق سطيف أمام صن دوانز وكأنه لم يُلعب وسيصبح الفريق الجنوب إفريقي بلا أي نقاط.

بينما سيتصدر الزمالك منفردا المجموعة الثانية بعد نجاحه في الفوز على إنيمبا النيجيري.

وكان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره وفاق سطيف في الجولة الثانية من المسابقة، إلا أن ذلك لن يحدث ولن يلعب الزمالك في تلك الجولة.

بينما سيواجه نادي صن داونز نظيره إنيمبا.

وأصبح موقف المجموعة على النحو التالي:

1) الزمالك - 1 مباراة - 3 نقاط.

2) صن داونز - 0 مباراة - 0 نقاط.

3) إنيمبا - 1 مباراة - 0 نقاط.