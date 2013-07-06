أناقة رومانسية في مجموعة Ralph Lauren 2014

دفعت بنا مجموعة رالف لوران Resort 2014، إلى الحلم بعاصمة الموضة باريس، وتحديداً برحلة قصيرة إلى أوبرا باريس حيث تُعرض أجمل عروض الباليه في مدينة الرومانسية. بدا لنا أن المجموعة مستوحاة من ثياب راقصات الباليه الجميلة عبر الطلات الزهرية الباهتة. وقد برز من بين التصاميم فستان بزمام مزوّد بقميص ملفوف، فضلاً عن فستان من الشيفون مع قماش شفاف، مزيّن بحذاء بكعب عال كالحذاء الذي ترتديه راقصات الباليه وثوب خاص بالراقصين فوقه تنورة زهرية ناعمة تطوف. وإلى جانب كلّ هذه الأنوثة والرومانسية، ظهرت أيضاً الكثير من القطع السوداء الحديثة لكي تجمع بين الرقي والأناقة التي تميّز نساء باريس.